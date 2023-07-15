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台灣如何把握AI浪潮？郭台銘這麼說

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今天搭高鐵前往台中，參加粉絲見面會。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘今天搭高鐵前往台中，參加粉絲見面會。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（15）日在臉書貼文表示，台灣的經濟，下一步該何去何從？我將向各位闡述自己的想法！感謝吳子嘉董事長的平台，今日來到台中展開第二場演講。這些年來，民進黨不斷消費「矽盾」、「護國神山」這些名詞，但只要攤開產業發展歷史，就會發現他們不僅毫無建樹，也從來沒有解決五缺問題。

他說，想要高耗能的矽盾，能源政策卻無比荒謬，政府說電夠，我們也只能相信，這就是台灣產業的無奈。喊著要將生技開發成下個護國神山，卻在新冠疫情最嚴峻的時刻，阻擋民間企業與慈善團體捐贈疫苗，用人民的健康作為代價，推出不被主要國家承認效力的「高端疫苗」。

郭台銘指出，廟堂之上，朽木為官，殿陛之下，禽獸食祿。這就是台灣的現狀。究竟該怎麼做，我們才能創造改變？如何真正將競爭力根留台灣？台灣在該如何把握AI浪潮？我將分享我的所見所聞，台灣的潛力，絕對無可限量！

疫苗 疫情 鴻海

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