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謝金河虧郭台銘數字反算錯！鴻海市值要這樣看才對

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
謝金河。本報資料照
謝金河。本報資料照

財經專家謝金河在臉書貼文，以「郭董別生氣，讓數字說話！」為文，發表看法。老謝說，郭董（郭台銘）要回頭看看整個鴻海集團（2317）的成長，2018年鴻海全部的公司加起來市值新台幣2.0545兆元，今年是2.003兆元，這5年不進反退。郭董有志於大位，也許應該使盡全力參選到底，甚至自己組黨參選，也許可以打出一片天！我期待看到郭董參選，如果他多一點愛台灣的心，郭董勝選希望會大大提升！

事實上，經過統計，一、依照前述，經統計2018年底鴻海加上3F（工業富聯、鴻騰精密、富智康）的市值約新台幣2.07兆元，與老謝統計的新台幣2.05兆元接近。但若以昨（14）日收盤價計算，此市值高達新台幣3.67兆元，遠遠高於其統計的2.003兆元。

二、即使以此四家公司2023年股價最低點計算，合計市值也有2.97兆元。因此老謝的數字顯然有誤，或是他的集團市值組合完全不正確。

鴻海、工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIH）與富智康（FIH）四家公司市值。經濟日報
鴻海、工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIH）與富智康（FIH）四家公司市值。經濟日報

新台幣 鴻海 謝金河 郭台銘

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