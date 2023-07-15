遊戲廠賺旺季財！黃易、天堂、大富翁、機甲英雄大亂鬥

台北市電腦公會舉辦的夏日電玩展在圓山花博爭艷館熱鬧登場，雖然此次以獨立遊戲與桌遊為主，國內上市櫃遊戲商參展家數不多，但這些知名遊戲廠仍積極推出遊戲改版更新、也積極進軍海外市場，搶賺一波暑假旺季財。

龍頭廠智冠7月底將赴上海參加第20屆ChinaJoy展會，主打一站式服務，展開商務洽談，開啟多樣化合作機會。此外旗下子公司中華網龍的「黃易群俠傳M」即將舉行三周年慶活動，「吞食天地 多元宇宙」將加入全新巴豆妖武將等內容，全新玩法即將登陸，「飄流幻境Online」、「女神Online」等多款遊戲也陸續推出夏日限定副本與虛寶禮盒。

遊戲橘子表示，7月除遊戲推出大型改版活動外，集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」也舉辦大型線下活動，以beanfun!為IP內容匯聚平台，集結遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等人氣IP以及ACGN電商等多元資源與服務，面向泛娛樂族群。公司《天堂M》6月就推出職業優化、《新楓之谷》則推出大型改版玩家預登活動，參與人數創歷年新高；全新職業「卡莉」接力在暑期登場，釋出豐富主題活動，期挹注暑期旺季營運動能。另受惠遊戲活動升溫與儲值返點獎勵，GASH樂點交易金額增長。

大宇資旗下知名益智派對類遊戲《大富翁》，推出至今超過30餘年，《大富翁4》移植而成的《大富翁4 fun》Switch版，日前於Nintendo eShop上由星宇互動娛樂全球同步發行。該公司強調，目前正積極拓展海外市場，《RAIDER SIX》搶攻印度遊戲新藍海，已在印度時間7月11日舉行遊戲記者會，大宇集團董事長凃俊光還親自出席活動，現場巨星以及百萬KOL聚集為遊戲站台，《RAIDER SIX》更是廣受印度玩家喜愛，連續5天奪下冠軍寶座，包含「動作類」遊戲下載排行榜第一，「新遊戲」下載排行榜也是第一名。

股王鈊象的網路遊戲及商用遊戲機營收占比為92%及8%，全新《機甲英雄 機鬥勇者》第12彈「魔王集結」自7月6日全新上市。鈊象6月成長動能來自海外市場，包括美國授權平台、東南亞市場、中國大陸市場。今年該公司較看好東南亞。

傳奇代理一款奇幻冒險MMORPG手機遊戲《Tales of Dragon》歐美版，已於7月4日上線，將貢獻營收，挹注動能。

隆中代理發行的長青手遊《率土之濱》，7月將特別邀請丁特與Bebe等知名實況主一同來與玩家角逐周旋，與玩家們共競。