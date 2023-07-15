AI帶動工作機會 4大職缺正夯

ＡＩ風潮火熱，相關職缺瞬間飆升，包含數據科學家、自然語言處理（ＮＬＰ）專家等新興職缺竄起，工作機會數也較先前成長百分之四點五；人力銀行業者指出，ＡＩ工作機會成長潛力無窮，而且不限理科生，只要能夠進行數據分析，商學院背景都有機會投入ＡＩ產業。

1111人力銀行歸納，ＡＩ浪潮興起帶動四種主要新興職缺，分別是機器學習工程師、數據科學家、自然語言處理專家以及數據工程師，這些職缺必須要懂得機器學習、模型訓練、數據分析、數據解讀，並且要能能建構、維護數據管道和基礎架構，技術門檻相當高。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，ＡＩ人才職缺數或許不會像服務業疫前、疫後倍數成長，但未來應可穩定持續成長百分之八至百分之十，例如今年一月ＡＩ相關工作數才三點九萬個，四月已經增加到四點一萬個。

ＡＩ職缺暴增，人才卻來不及培養，陳尹柔表示，補足人才缺口仍需時間，加上技術門檻很高，薪資自然相對較高。

以目前市場行情推估，頂尖ＡＩ工程師相當搶手，年資超過五年以上，薪資上看二百五十萬元，如果是頂大相關科系剛畢業的碩士，年薪百萬不是問題，若非名校畢業，薪資不會一次到百萬元，若累積一定年資與經驗，薪資很快就可以突破百萬元。

儘管薪資看來極為誘人，還要達到技術門檻才行。有實戰經驗的從業人員舉例，資料分析師要想年薪百萬，數據年資至少需要五年以上，且必須技術純熟、熟稔雲端系統，以學歷來說，台灣碩士生月薪是五至六萬元起跳，國外知名學校畢業的碩士生月薪，則上看七至八萬元。