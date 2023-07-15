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AI股狂飆 童子賢：小心風浪

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
ＡＩ風潮席捲全球，不僅ＡＩ概念股快速飆升，相關工作年薪看俏，頂大碩士畢業新鮮人，年薪百萬都不是問題。（路透）
ＡＩ風潮席捲全球，不僅ＡＩ概念股快速飆升，相關工作年薪看俏，頂大碩士畢業新鮮人，年薪百萬都不是問題。（路透）

ＡＩ人工智慧風潮席捲全球，不論是美股還是台股，只要跟ＡＩ沾上邊的企業，近期股價都快速飛升；和碩董事長童子賢昨日指出，有些公司實質（體質）非常好，有些則還在嘗試與摸索，他提醒投資人，「大海航行要小心風浪。」

輝達執行長黃仁勳五月二十六日低調上夜市買麻花捲當天，台灣筆電代工大廠緯創的股價只有六十五元，一張只要六萬五。誰也沒想到，這家公司在不到兩個月內，股價衝破一三七元，等於每張十三萬七，若投資人當初買十張，兩個月現賺七十二萬元。

拉開緯創股價走勢圖，火箭升空的行情，媲美當初的航海王再現，但也因為股價波動劇烈，緯創被證交所「關禁閉」，從昨日起至二十七日列入處置股票。

筆電代工廠緯創與廣達等同業相同，積極轉型跨足伺服器市場，再加上黃仁勳加持ＡＩ題材，讓ＡＩ浪潮席捲台股，帶動ＡＩ相關供應鏈瘋狂井噴，但製造「伺服器」不代表就有能力製造「ＡＩ伺服器」，ＡＩ伺服器單價是傳統伺服器十倍以上，且更具備技術門檻、也需要ＡＩ晶片整合能力。專家表示，投資人應留意當各大電子代工廠商談到伺服器，其ＡＩ比重。

外資摩根士丹利證券在最新出具的ＡＩ產業研究報告中，指出大摩過去低估了ＡＩ硬體族群的估值，因此全面大幅調升廣達、金像電、緯創、技嘉、緯穎等目標價，其中，目標價翻倍的就是緯創，大摩指出，「雖然緯創是五家公司裡，ＡＩ營收最低的，但它是輝達ＤＧＸ、ＨＧＸ伺服器關鍵合作夥伴。」

摩根士丹利科技產業分析師高燕禾指出，由於看到ＡＩ伺服器需求不斷增溫，使目前ＡＩ景氣在一個十年循環大周期中，目前仍為初始階段。隨ＡＩ個股未來可能還有獲利調整空間，因此調高獲利預估，以反映近期實際市況，這五家關鍵的硬體公司與輝達及大型雲端服務企業有關，大摩團隊認為未來基本面表現將持續受惠ＡＩ需求增溫帶動。

童子賢昨日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席「二○二三夏日電玩展」，針對媒體詢問目前ＡＩ股狂飆，是否是另一種當年的「航海王」一事？他提醒大家對於ＡＩ股股價要「心平氣靜一點」，是否過熱「不好說」。

他說，大趨勢時，總有很多猜測、瞄準很多趨勢發展產品，會經過一波淘汰賽，如公元二○○○年的時候，網路時代來了，但不知如何收費，因此產業剛開始時，總有很多不明朗的東西，但無法否認那是重要趨勢。

如今很多和ＡＩ沾上邊的個股股價起漲，「裡面有一些實質非常好，但有很多是在嘗試及摸索，品項太多，沒辦法一一去分析，大海航行、要小心風浪。」童子賢說，但也不宜用當時過度悲觀的心態來看待ＡＩ。

對於ＰＣ市況，童子賢也回應，ＰＣ是一個耐久財，也就是說一年添購可用三年。疫情期間因遠距教學、遠距工作的需求，帶動ＰＣ暢旺，那個階段的超額購買也影響到後來消費意願，因此還需要時間去庫存，但是相信低迷的情況不會再超過一年。

伺服器 緯創 童子賢

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