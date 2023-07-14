美建廠人員憂心遭減薪！台積電：支援不影響當地人員配置 也不影響招聘

台積電（2330）美國建廠時有挑戰，為配合興建需求，先前與供應商規劃派員前往亞利桑那州支援新廠作業，但當地媒體報導，一些美國的人員擔心將面臨減薪，因為台積電從台灣引進工人至美國支援。台積電14日則重申，調派前往支援的人數有限，待在當地的時間也有限，不會影響目前當地約1.2萬名現場人員配置，同時也不會影響台積電在美國的招聘工作。

台積電指出，該公司及供應商夥伴將調派具有豐富經驗的相關專業人員前往支援。主要是該公司正在當地興建將採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，目前工程進入關鍵階段，正在處理最先進及精密的設備，需要有熟練的專業人員執行該廠區特定工程。

不過，台積電也強調，前述該公司與供應商調派前往的人員數有限，而這些特定任務人員待在當地的時間也有限，不會影響目前當地約1.2萬名現場人員配置，同時也不會影響台積電在美國的招聘工作。

據了解，除了亞利桑那州新廠上萬名現場人員，台積電陸續在不同建置階段，之前也曾派過數百名人員前往支援。

另外，亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥率團日前拜會台積電總裁魏哲家時，談及建廠議題。台積電對此指出，確實有相關行程，主要是與相關工作小組有所交流。