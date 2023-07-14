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廣閎科第2季業績小增 下半年新品陸續登場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠廣閎科（6693）第2季業績小增，法人認為，該公司持續推出馬達控制驅動IC等新產品，本季業績應可呈現持平至小增局面。

廣閎科共有三大產品線，包括功率金氧半導體場效電晶體（Power MOSFET）、無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組，以及數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動IC產品線。

廣閎科持續推出無刷直流馬達控制驅動IC的新產品，未來有機會擴大白色家電與工控產品的市占率。同時，該公司具備多年開發馬達控制驅動模組的能力，已導入於伺服器氣冷風扇應用，相關產品有機會於明年開始量產。其水泵馬達控制驅動IC應用於水冷系統，也已經送樣測試中。

至於功率半導體產品線方面，廣閎科應用於e-Bike BMS的產品已開始出貨給台灣電池模組廠，其功率半導體也開始出貨應用於伺服器馬達控制驅動模組。

另外，廣閎科的數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動 IC，新案件已陸續進入量產階段，所開發的大電流IC產品可幫助客戶節省系統成本，預計於第4季送樣。

半導體 伺服器 晶片

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