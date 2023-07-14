佳必琪法說／搭上Nvidia GPU伺服器 下半年優於上半年

佳必琪（6197）是輝達（Nvidia）繪圖晶片（GPU）伺服器合格供應商，由於GPU伺服器連接線/器的平均出貨單價（ASP）高於一般伺服器30%以上，光通訊產品ASP更高，因此，2023下半年業績將優於上半年，以及去年同期，董事長張舒眉今（14）日表示，下半年還不錯。

佳必琪今天召開線上法說會，該公司2022年兩大產品，分別為數據網路電信部門占43%，以及智能連結產業占47%，其他占10%。目前雲端伺服器產品占營收比重已經達到47%到48%。

針對2023下半年展望？佳必琪說，需求主要來自AI大型資料中心，以前的資料中心生意下降，但是AI相關產品需求上升，單價也明顯上揚，目前看到一般100G與200G的伺服器需求下降，但是高速高頻的400G與800G需求都上來，只要是搭配GPU伺服器都有很大成長，出貨單價高出以前很多，下半年將優於上半年與去年同期。

至於目前GPU出貨占比？張舒眉說，輝達的A100與H100晶片很看客人銷售，但我的客戶是大客戶，都拿得到，下半年出貨的伺服器都是搭載GPU的比較多，導致目前雲端產品占營收比重高達47%到48%，現在都是GPU比較多。

佳必琪說，隨著GPU伺服器需求上升，帶動資料量傳輸變大，頻寬也往上拉，過去主要是出貨100G的產品，現在搭載GPU的產品單價都增加30%以上，而且光通訊的產品單價增加不只30%。

她說，為了間接打進輝達的AI GPU伺服器供應鏈，之前已經併購輝達合格供應商衡星，以及為了就近服務美國客戶，加速NPI能量，之前也併購了美商SACO，這兩家公司併購作業已全數完成，下半年就會產生效益。