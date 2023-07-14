郭台銘、經濟部論戰誰有理？學者這麼看

鴻海創辦人郭台銘昨天發文表示政府不理解產業需求，使台灣面臨困局，經濟部也隨即發文反駁，指台灣近年來翻轉對大陸出口依賴，轉向全球布局。對於兩邊論戰，台經院研究員邱達生表示，台灣出口不再倚賴大陸，比較像是美中貿易戰之後的市場機制造成，很難說是政策翻轉。

他分析，郭董想要凸顯台灣目前執政政府無法與中國大陸對話發展經貿，他可以與美中對話，但這點可能也忽略國際政治現實，美國就是要各國選邊，要兩邊獲利很難。

郭台銘在臉書表示，因民進黨政府不是生意人，完全不理解產業需求，七年多的施政，讓整個台灣產業面臨極大的困局。指他在產業界幾十年，感受到這股困境，而這困境的根源之一，便來自台灣領導人，並不是真正的理解產業的需求，但當下國際局勢風起雲湧，G2（美、中）經濟體的新世界供應鏈正在成形，一邊是以美國為主的自由經濟的供應鏈，一邊是以中國為首的威權社會供應鏈。以台灣的高科技實力，可以扮演這兩個世界的關鍵交集。

經濟部也火速回應，台灣產業近年來掌握世界最新商機，從晶片製造到AI技術，除了翻轉以往對大陸的出口依賴，也持續在新南向國家和美國等國際市場布局，在出口、貿易及投資上屢創好成績。出口總額由2016年的2,791.7億美元，成長至2022年的4,794.4億美元，成長高達七成，創歷史新高。微軟、輝達、Google、美光、科林研發、德國默克、日本信越、三菱等國際大廠相繼來台投資，台灣是世界供應鏈關鍵夥伴。

邱達生表示，郭董說政府不了解產業需求，可能講的是今年上半年製造業很不好，出口都是衰退；經濟部說近年翻轉對大陸轉向全球布局，則比較是市場機制造成，不是政策翻轉依賴，例如美中貿易戰點燃，大陸因為疫情生產停擺，以致台商必須跨到其他市場。

至於郭台銘提到可以扮演美中兩個世界的關鍵交集，邱達生解讀，郭台銘想要表達如果要找美中兩邊都可以接受的理想領導人，他是可以達到這個境界的人選。不過他也直言「這可能太理想」，因為美國不可能讓你兩邊討好，理想上可以兩邊獲利，但可能忽略國際政治現實；從目前全世界氛圍來看，美國就是要大家選邊，目前美中之下有壓力，要扮演兩邊角色不容易。

至於郭台銘提到的台灣產業困境，邱達生表示，目前產業困境就是製造業不好，出口連十黑，今年上半年台灣對大陸年減26%，但這不是誰當領導人就可以不會出現年減，是全球景氣需求及大陸經濟問題。