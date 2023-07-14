環球榮 獲BOSCH 2023 全球供應商獎肯定
環球晶（6488）今日宣布，該公司榮獲2023年博世(Bosch)全球供應商獎，該獎項旨在表彰博世合作夥伴在原材料、產品和客戶服務方面的傑出表現。
博世是全球車用零組件及車用晶片供應大廠，擁有的3萬5000 家供應商，此次共有來自11個國家、 共46家供應商脫穎而出，獲頒此獎。在所有供應商中，環球晶圓榮獲「原材料和零組件」類別的全球供應商獎，突顯環球晶圓產品的優異品質和高可靠性。
博世供應鏈供應鏈管理負責人Dr. Arne Flemming表示，能夠幫助公司競爭和創新的供應商網絡對於建構營運韌性至關重要。。他說： 「對於博世而言，獲獎的供應商夥伴在我們實現目標的過程中發揮特殊作用。」
環球晶董事長徐秀蘭表示，博世與環球晶圓之間的密切合作可以追溯到半導體產業初期，一路以來，兩家公司都展現出對創新和成長的共同承諾，未來亦將繼續攜手致力於開發新產品，推動半導體市場的發展。
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