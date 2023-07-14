十年河西！這些人都當過台灣首富 張忠謀卻不曾進前10大

廣達董事長林百里13日以94億美元（約新台幣2900億元）身價，成為台灣新首富，遠遠超越鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵、鴻海創辦人郭台銘。根據富比世即時富豪榜資料，林百里在全球首富榜中，排名第220名。

依據13日的富豪榜，擠進全球前500大富豪的台灣人依序為林百里、張聰淵、長春集團創辦人林書鴻、郭台銘、旺旺集團創辦人蔡衍明、潤泰集團總裁尹衍樑、富邦金控董事長蔡明興。

讓人意外的是，台積創辦人張忠謀不在前500大排行榜上。根據富比世2023年台灣富豪榜排名，張忠謀身價約24至25億美元，約新台幣750億-770億元，在7月10日他92歲大壽那天，在全球富豪榜約排行1279名、在全台富豪排名落在第24名，都不算領先。但張忠謀創立的全球晶圓代工龍頭台積電市值卻達14.68兆元，為各國兵家必爭的關鍵企業，市值高居全球前10強。

世界首富，是全球最受關注的頭銜之一。雖然拿到首富這個頭銜的人，大都是因其手中所持的公司股份市值變化而有所升跌，張忠謀雖是創業者、企業負責人，他卻不是台積電的所有者或大股東。

也因此，張忠謀雖並未在富比士富豪榜上名列前茅，卻被美國《彭博商業週刊》選為全球最佳經理人，被《時代雜誌》評為全球最有影響力的26位總經理，也入選富比士全球百大現今最偉大商業思想家之一。

「快跑的未必能贏，力戰的未必得勝；智慧的未必得糧食，明哲的未必得資財，靈巧的未必得喜悅；所臨到眾人的，是因為時間與機會。」張忠謀被問到企業中所存在的競爭壓力，人該如何面對，就曾引述自己在哈佛時所讀到的這段聖經箴言，表示賽跑不是跑得最快的人會贏，打仗也不是最有力氣、最勇敢的人會贏，「時間」和「機會」是當中很關鍵的因素。

富豪排行的起落，一定程度反映整個社會與產業的趨勢變化。

例如2011年，宏達電董事長王雪紅曾以68億美元（當時約新台幣2006億元）身價，成為台灣首富。

2011年在富比世富豪榜上，台灣前10大富豪分別是宏達電董事長王雪紅、富邦集團總裁蔡萬才及其家族、鴻海董事長郭台銘、旺旺集團蔡衍明、台塑集團創辦人王永在、林百里、宏泰建設董事長林堉璘、聯邦集團林榮三、正新橡膠集團創辦人羅結及其家族、國泰集團蔡鎮宇，涵蓋電子代工、手機、金融、食品、傳產事業。

這12年來，陸續登上台灣首富大位的人，包括張聰淵、郭台銘、蔡明忠與蔡明興兄弟、蔡衍明、王雪紅。其中王雪紅身為「台灣經營之神」王永慶的女兒，曾被《紐約時報》譽之為「全球科技界最有權勢的女人」。

2011年是宏達電（HTC）的全盛時期，曾經創下股價1300元的歷史高位並獲得「股王」封號，市值也曾衝上338億美元（約新台幣1.06兆元），超越當年的知名手機品牌Nokia和黑莓，並成為僅次於蘋果、三星的第三大手機品牌。

12年過去，台灣手機品牌已經沒落，目前宏達電市值約新台幣485.36億元。公司將希望寄予虛擬實境（元宇宙）相關產品。

2023年，成功布局AI相關領域的廠商如廣達等公司，跟上產業浪潮，推升公司創辦人登上首富大位。