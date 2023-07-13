快訊

考完放暑假！公民「歷屆最難」讓人震撼 112分科7科解答一次看

中華電信高階主管異動 新將上任 推升營運再創高峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照
中華電信。圖／聯合報系資料照

中華電信（2412）於今(13)日辦理新任高階主管交接典禮，由總經理林昭陽親自頒授印信予新派任資訊技術分公司總經理陳榮貴、企業客戶分公司總經理張本元、個人家庭分公司總經理胡學海以及電信研究院院長蘇添財。

中華電信表示，「資訊技術分公司」主軸資訊技術與產品發展服務，新任總經理陳榮貴經歷電信研究院副院長，技術專業及經驗豐富，必能發揮所長，精進本公司資訊技術產品之能量。 「企業客戶分公司」主導企業客戶服務，新任總經理張本元，歷經台北、新北營運處總經理實務歷練，以其豐富的企客經驗，必能創造經營佳績。

中華電信指出，「個人家庭分公司」以個人及家庭服務為核心，新任總經理胡學海以其在產、研及業務的豐富專業經驗，必能再創亮麗成果。「電信研究院」主責中華電信前瞻技術研究發展，新任院長蘇添財經歷個家分公司總經理及公司其他高階經理人職位的歷練，未來在業務、技術整合協作之下，將為公司注入更多的新利基。

中華電信已完成「躍升2021」策略轉型階段性任務，並交出營收、獲利創近年新高的佳績。中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽在聯合交接典禮中勉勵追求中華電信未來三大願景「成為永續發展為基礎國際標竿企業」、「數位生態系統賦能者領導品牌」，以及「市值超越兆元的頂尖企業集團」，更強調Vision 2030將以三大願景結合數位、淨零、新AI轉型的策略方向，加速ICT核心業務再成長暨新興應用再躍升，攜手同心，讓公司再創高峰。

中華電信 願景 生態

延伸閱讀

中華電信攜手政大深化產學合作 搶培育AI人才

向交通部下戰帖 中華電信工會怒獲利亮眼還僅提撥6％

抗議勞退提撥6%「苦守寒窯18年」中華電信工會召2000人上街

防詐有招 中華電信APP首創主動偵測2G偽基地台功能

相關新聞

廣達林百里貧民窟長大！今成台灣新首富 為AI再戰10年延後退休

代工廠廣達受惠於人工智慧（AI）熱潮，股價創23年新高，創辦人暨董事長林百里成為台灣首富。自喻為烏龜的他曾形容AI實在「...

AI、黃仁勳加持！廣達林百里成台灣新首富 超車郭台銘

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達94億美元（約台幣2900億元），在全球排第220名，在台灣高居第一，...

OPPO穩坐台灣手機市占第3 旗艦機銷量拚增2成

OPPO台灣總經理劉金今天表示，儘管手機市場疲軟，OPPO在台上半年高階產品銷量仍年增15%，看好今年旗艦機銷量將成長2...

靠whoscall征戰日韓6國！走著瞧董座：詐騙不會消失 掛牌開心1天就好

以whoscall、袋鼠金融、美玉姨等防詐騙與金融商品比較服務聞名的信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，6902）周四（7月13日）在證交所創新板掛牌上市喜迎蜜月行情，以每股215元掛牌上市的走著瞧，一開盤股價就直接跳空漲停，來到236.5元、大漲21.5元。

電動車、新能源車強勁成長 車用半導體的三根大支柱

電動車、新能源車強勁成長，功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能，將成為車用半導體需求大宗。

AI浪潮席捲 哪些產業具投資潛力？

未來10年，人工智慧（AI）的潛力超乎想像。根據網路數據公司統計，從2022年年底ChatGPT出現到暴紅的短短3個月內，台灣的網路搜尋次數已高達7萬2,518筆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦