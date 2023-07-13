研調：MLCC供應商拉貨動能轉強 iPhone新機備料等加持

據集邦科技（TrendForce）今（13）出具最新研究顯示，今年第3季隨著全球通膨逐季降溫，市場庫存也轉趨健康，ODM拉貨也恢復過往節奏，MLCC供應商月平均BB Ratio 也從四月0.84，一路回升至七月初的0.91，總出貨量也從三月3,450億顆，逐步攀升到六月3,890億顆，增幅達12%，來自美國網路基建、AI伺服器及蘋果新機訂單刺激，下半年MLCC 廠來自ODM拉貨動能看增。

TrendForce分析，MLCC產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節後，從第2季起BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明MLCC產業谷底已過。展望下半年，儘管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需求在傳統旺季恢復的程度，此將引導MLCC產業下半年的發展方向。

美國網路基建、AI伺服器及蘋果新機訂單刺激，下半年ODM拉貨動能看增

除了傳統旺季需求，近期美國祭出將從基建案提撥420億美元打造全美高速網路的計畫，目標在2030年以前提供全美家庭快速上網環境，預期將帶動啟碁（6285）、中磊（5388）、智易（3596）等網通廠業績成長，而光纖寬頻、5G FWA北美訂單增溫，也進一步推升村田、國巨（2327）、華新科（2492）等RF/High Q MLCC出貨量增長。

第2季起AI人工智慧需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動NVIDIA業績向上，儘管訂單規模難與企業伺服器或資料中心相比，卻也推升如鴻海（2317）、緯創（3231）與廣達（2382）等ODM廠對村田、三星、太誘等高階MLCC（1u以上高容值、X6S&X7R 高耐溫）拉貨動能。

同時，蘋果即將在第3季末發表的iPhone 15，主要ODM廠如鴻海、立訊等也從六月底啟動備料，儘管最新預報訂單量（Forecast）與去年同期持平，但仍推升日廠村田、太誘出貨量逐月增溫。在網通、AI伺服器與IPhone15 新機訂單加持下，讓村田、太誘與三星在七月上旬，BB Ratio 一舉突破榮枯線以上（BB Ratio 1）。

不過，該機構也指出，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與ODM拉貨也轉趨穩定，惟OEM訂單規劃仍顯保守，寧可透過急單、短單動態調節庫存備料，也不願過度樂觀。因此訂單需求仍起伏不定，MLCC供應商在訂單能見度低，且想要穩定價格的權衡下，仍選擇嚴控產能稼動率。除村田、TDK、太誘日本廠區稼動率接近九成外，其餘各家供應商在中國大陸區產能稼動率依舊維持6~7成。