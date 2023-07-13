快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

研調：MLCC供應商拉貨動能轉強 iPhone新機備料等加持

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

據集邦科技（TrendForce）今（13）出具最新研究顯示，今年第3季隨著全球通膨逐季降溫，市場庫存也轉趨健康，ODM拉貨也恢復過往節奏，MLCC供應商月平均BB Ratio 也從四月0.84，一路回升至七月初的0.91，總出貨量也從三月3,450億顆，逐步攀升到六月3,890億顆，增幅達12%，來自美國網路基建、AI伺服器及蘋果新機訂單刺激，下半年MLCC 廠來自ODM拉貨動能看增。

TrendForce分析，MLCC產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節後，從第2季起BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，說明MLCC產業谷底已過。展望下半年，儘管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀察終端市場需求在傳統旺季恢復的程度，此將引導MLCC產業下半年的發展方向。

美國網路基建、AI伺服器及蘋果新機訂單刺激，下半年ODM拉貨動能看增

除了傳統旺季需求，近期美國祭出將從基建案提撥420億美元打造全美高速網路的計畫，目標在2030年以前提供全美家庭快速上網環境，預期將帶動啟碁（6285）、中磊（5388）、智易（3596）等網通廠業績成長，而光纖寬頻、5G FWA北美訂單增溫，也進一步推升村田、國巨（2327）、華新科（2492）等RF/High Q MLCC出貨量增長。

第2季起AI人工智慧需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動NVIDIA業績向上，儘管訂單規模難與企業伺服器或資料中心相比，卻也推升如鴻海（2317）、緯創（3231）與廣達（2382）等ODM廠對村田、三星、太誘等高階MLCC（1u以上高容值、X6S&X7R 高耐溫）拉貨動能。

同時，蘋果即將在第3季末發表的iPhone 15，主要ODM廠如鴻海、立訊等也從六月底啟動備料，儘管最新預報訂單量（Forecast）與去年同期持平，但仍推升日廠村田、太誘出貨量逐月增溫。在網通、AI伺服器與IPhone15 新機訂單加持下，讓村田、太誘與三星在七月上旬，BB Ratio 一舉突破榮枯線以上（BB Ratio 1）。

不過，該機構也指出，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與ODM拉貨也轉趨穩定，惟OEM訂單規劃仍顯保守，寧可透過急單、短單動態調節庫存備料，也不願過度樂觀。因此訂單需求仍起伏不定，MLCC供應商在訂單能見度低，且想要穩定價格的權衡下，仍選擇嚴控產能稼動率。除村田、TDK、太誘日本廠區稼動率接近九成外，其餘各家供應商在中國大陸區產能稼動率依舊維持6~7成。

ODM AI 伺服器

延伸閱讀

重返股王寶座！大立光法說前夕 股價改寫3個月新高

法說前夕 大立光重登股王

特有奇景？餐廳見用「這1物」佔位 外國人大讚：只有台灣可以

傳成交價上看188億…外媒稱緯創賣印度廠8月拍板 公司回應了

相關新聞

AI、黃仁勳加持！廣達林百里成台灣新首富 超車郭台銘

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達94億美元（約台幣2900億元），在全球排第220名，在台灣高居第一，...

靠whoscall征戰日韓6國！走著瞧董座：詐騙不會消失 掛牌開心1天就好

以whoscall、袋鼠金融、美玉姨等防詐騙與金融商品比較服務聞名的信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，6902）周四（7月13日）在證交所創新板掛牌上市喜迎蜜月行情，以每股215元掛牌上市的走著瞧，一開盤股價就直接跳空漲停，來到236.5元、大漲21.5元。

電動車、新能源車強勁成長 車用半導體的三根大支柱

電動車、新能源車強勁成長，功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能，將成為車用半導體需求大宗。

AI浪潮席捲 哪些產業具投資潛力？

未來10年，人工智慧（AI）的潛力超乎想像。根據網路數據公司統計，從2022年年底ChatGPT出現到暴紅的短短3個月內，台灣的網路搜尋次數已高達7萬2,518筆...

Clubhouse都快倒了 韓國語音直播平台Spoon宣示登台

全球爆紅的Clubhouse原本是美國矽谷新創圈的語音社交APP，曾在疫情期間像一艘火箭一樣沖天，吸引全世界瘋狂使用，但...

台灣DRAM教父回來了！高啟全攻半導體特用氣體 為何想做到亞洲最大咖？

有「台灣DRAM教父」外號的高啟全，在2020年離開中國紫光集團回台後，少有公開露面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦