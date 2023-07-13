AI話題好熱 台灣微軟：四年培養20萬產業數位人才

超微執行長蘇姿丰提前訪台，市場預料將再炒熱新一波AI話題。台灣微軟首席營運長陳慧蓉今（13）日表示，為了協助台灣產業朝向更具創造力、生產力的方向，微軟自2020年宣布擴大投資台灣，許諾在四年賦能超過20萬產業數位人才。

為了掌握新世代科技人才的趨勢，1111人力銀行今舉辦「AI新世代科技人才趨勢論壇」，邀請活動數位發展部數位產業署署長呂正華擔任貴賓，另外請到台灣微軟首席營運長陳慧蓉、台灣人工智慧學校(AIA)秘書長侯宜秀、KPMG台灣所顧問部執行副總經理劉彥伯，以及生成式AI創新學院執行長李海碩進行專題分享，剖析未來科技產業趨勢，為有意投入AI領域，或是期待透過AI為自身能量加值的上班族找尋方向，讓職場工作者在數位的大浪中站穩陣腳。

台灣人工智慧學校(AIA)秘書長侯宜秀建議企業應用ChatGPT的5個層次，第一階段是運用ChatGPT提高員工的生產力；第二階段則是串接ChatGPT以提升數位平台能力；第三是用Fine-tuning模式練出企業專屬的ChatGPT；第四是訓練企業專屬的LLM base model；最後第五階段則是成立或投資算力池。侯宜秀認為懂得善用ChatGPT將能夠大幅提升企業的全面效能。

生成式AI創新學院執行長李海碩表示，從2020到2070年，人工智慧的發展過程中，最重要的是「核心軟技能」，這也是長期不變的重要能力，企業必須透過upskilling來達成永續經營發展的目標，運用人工智慧，把時間和精力花在培養人才技能的發展方向。

陳慧蓉強調，AI在每個產業都在發生，即使在微軟也不例外，未來企業領導者面臨的挑戰包括少子化、數位人才競爭、新世代溝通，以及新的工作型態，如何善用最新的科技工具來吸引人才、培養人才，最重要的就是具備成長式的思維，微軟亦針對八大重點領域，包括人工智慧、雲端、大數據、流程自動化等領域，協助企業建立人才庫，成為企業迎戰未來的核心動能。

為了協助求職者更深入的認識AI，1111人力銀行自2023年3月攜手科技資訊社群平台「科技島」，成立了「生成式AI創新學院」(https://www.1111gpt.com.tw/)。每周有2至3場會員免費線上講座，截至目前為止已舉辦超過30場高品質講座，同時在官網以及LINE社群開設討論區，讓學員上完課程後可以持續交流互動，不斷精進所學。