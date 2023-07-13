AI、黃仁勳加持！廣達林百里成台灣新首富 超車郭台銘

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達94億美元（約台幣2900億元），在全球排第220名，在台灣高居第一，遠遠超越鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵、鴻海創辦人郭台銘。

人工智慧（AI）概念股近期飆漲，廣達今天盤中股價衝破200元，一度漲停206.5元、續寫23年新高，終場收在195元、漲幅4%；讓林百里身價也水漲船高。

根據最新的富豪榜，擠進全球前500大富豪的台灣人依序為林百里、張聰淵、長春集團創辦人林書鴻、郭台銘、蔡衍明、尹衍樑、蔡明興。

有趣的是，日前輝達執行長黃仁勳來台時，廣達集團也積極對外宣布，公司與輝達合作推出最新MGX1超大規模HPC-AI伺服器，是業界第一家推出MGX模組化產品。黃仁勳當時還特地逛到台北國際電腦展的攤位上，跑到廣達旗下公司雲達的展場，當場把他的黑色皮衣，套到雲達總經理楊麒令身上，這個畫面引發大家各自不同的解讀效應，但也象徵雙方的密切合作關係。

林百里今年6月16日在廣達股東常會中表示，未來產品都要有AI才有賣點，廣達運氣還不錯，6年前他已經在很多公開場合說要發展AI，現在AI愈來愈重要，「代表我們是對的」，如今AI趨勢已經成為市場焦點，未來將會更多應用會使用 AI，包含雲端、電腦、車用等。

林百里說，廣達會進一步研發新技術與產品，AI伺服器將會是廣達主力產品之一，且除了AI伺服器外，汽車與AI連結也是之後要發展的方向，未來產品都要有AI才會有賣點。廣達將投入更大研發能力，研發創新產品，去滿足市場需要，創造更好成績回饋股東，相信將來前景會更好。

廣達2022全年合併營收約新台幣1.28兆元，年增13.47%，創歷史新高。歸屬母公司稅後淨利為289.57億元，年減13.95%；每股盈餘7.51元，創歷史次高。

由於超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於下周來台，炒熱AI議題，今日所有AI概念股都表現強勢。