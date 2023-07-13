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AI新時代來臨 台灣微軟：4年訓練逾20萬產業數位人才

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

生成式AI的出現帶動產業升級的浪潮，除了生產流程自動化、更大幅提升各種創意的生成，商業模式不斷更新，讓產業界對人才的需求也產生轉變。台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，AI在每個產業都在發生，微軟自2020年宣布擴大投資台灣，許諾在4年賦能超過20萬產業數位人才，針對八大重點領域，包括人工智慧、雲端、大數據、流程自動化等領域，協助企業建立人才庫，成為企業迎戰未來的核心動能。

為掌握新世代科技人才的趨勢，1111人力銀行攜手數位時代聚焦「AI新世代科技人才趨勢論壇」，邀請專家剖析未來科技產業的趨勢。

論壇邀請活動數位發展部數位產業署署長呂正華擔任貴賓，台灣微軟首席營運長陳慧蓉、台灣人工智慧學校(AIA)秘書長侯宜秀、KPMG台灣所顧問部執行副總經理劉彥伯，以及生成式AI創新學院執行長李海碩進行專題分享，剖析未來科技產業的趨勢。為有意投入AI領域，或是期待透過AI為自身能量加值的上班族找尋方向，讓職場工作者在數位的大浪中站穩陣腳。

陳慧蓉表示，AI在每個產業都在發生，即使在微軟也不例外，未來企業領導者面臨的挑戰包括少子化、數位人才競爭、新世代溝通，以及新的工作型態，如何善用最新的科技工具來吸引人才、培養人才，最重要的就是具備成長式的思維。

生成式AI創新學院執行長李海碩表示，從2020到2070年，人工智慧的發展過程中，最重要的是「核心軟技能」，這也是長期不變的重要能力，企業必須透過upskilling來達成永續經營發展的目標，運用人工智慧，把時間和精力花在培養人才技能的發展方向。

台灣人工智慧學校(AIA)秘書長侯宜秀建議企業應用ChatGPT的5個層次，第一階段是運用ChatGPT提高員工的生產力；第二階段則是串接ChatGPT以提升數位平台能力；第三是用Fine-tuning模式練出企業專屬的ChatGPT；第四是訓練企業專屬的LLM base model；最後第五階段則是成立或投資算力池。侯宜秀認為懂得善用ChatGPT將能夠大幅提升企業的全面效能。

AI 人工智慧 微軟

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