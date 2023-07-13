希捷分享智慧製造旅程 強調資料為加速永續智慧城市發展關鍵

近年來各大城市加速城市數位轉型、推動永續智慧城市，不過，科技的進步驅動城市革新，同時也帶來資料量暴增的挑戰 ，美商希捷科技（Seagate）邀請桃園市政府水務局展開深度對話，透過雙方智慧製造及智慧水資源管理經驗，共同探討資料儲存與管理在發展永續智慧城市中所扮演的重要角色。

Seagate台灣區總經理黃又青表示，到2026年，全球的資料量預計將增長三倍，主要受 AI（人工智慧)、機器學習（ML）和 IoT（物聯網）應用驅動。智慧城市及其資料暴增的發展是可預期的，對於企業與組織來說，蒐集、儲存、管理和分析這些資料至關重要。對於有效挖掘資料價值，Seagate在我們自己製造據點中有豐富經驗。透過 Seagate的經驗與技術，我們致力幫助合作夥伴及客戶充分釋放資料的潛力。

此外，隨著氣候變遷日益加劇，極端氣候帶來的水災、旱災也使城市中的水資源管理議題浮出水面。台灣的缺水及短時強降雨問題則尤為嚴峻，使得半導體、農業、養殖業等重要產業面臨危機。如何變得更加「智慧」、強化城市的永續性與韌性，並且善用AI及ML等技術來解決資料暴增及氣候變遷帶來的各式挑戰，則成為城市能否持續升級關鍵。

桃園市政府水務局專責水務治理，包含防洪、疏洪、解決水患、建立水利設施等。自2015年桃園升格直轄市以來，旗下智慧水資源管理專案屢屢獲獎。今年5月更憑藉「桃園市三維下水道地理資訊管理系統」受美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）肯定，榮獲智慧50大奬（Smart 50 Awards），也是亞洲唯一獲得雙重獎項的城市，展現其發展智慧城市多年有成。今年水務局更以聯合國永續發展目標（SDGs）為目標，從「智慧防災」、「智慧水管理」、「智慧治理」三大發展面向將桃園打造成智慧水城市。