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I love to win看半導體女王蘇姿丰何以帶領AMD重回巔峰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
超微執行長蘇姿丰下周提前來台。圖／AMD提供
超微執行長蘇姿丰下周提前來台。圖／AMD提供

AMD（超微）執行長蘇姿丰即將在下周旋風式來台，有「半導體女王」美譽的她，花6年時間帶領即將破產的AMD再上顛峰，她曾說「I love to win」，是性格裡面那個不服輸的個性，讓她一點一點挽救AMD，也是她對半導體的熱愛，讓她抓住科技浪潮裡的重要機遇，讓AMD重返榮耀，成為Intel （英特爾）、NVIDIA（輝達）都不敢忽視的強大競爭對手。

時間回到2014年，當時，AMD股價只剩1.61元，幾乎已經在破產邊緣，卻沒想到蘇姿丰接任AMD執行長之後，AMD營運谷底翻揚，2021年時，AMD股價就已站上百元大關，到2023年為止，AMD市值已經破千億、來到1845.18億元。

回顧起當年加入AMD的往事，蘇姿丰曾說，「我的幾位人生導師都質疑我的決定，他們都知道這公司的難處，他們對我的決定感到很困惑；但我反而覺得，沒有比這更好機會，因為從我踏進麻省理工那天起，我就已經為領導一間半導體公司，準備了20年，這是我創造自己運氣的機會。」

AMD是一家老字號的處理器大廠，創立於1969年，主要業務是研發「微處理器」，與英特爾擁有相似的成長背景，2005年以前，AMD幾乎是與英特爾二分天下、市占率非常接近。

只可惜，AMD收購ATI之後，營運逐漸走向下坡，不僅2006-2008年連三年虧損，2009年還只能靠出售旗下晶圓廠、行動繪圖晶片業務，才能生存下來，自此之後的5年，AMD不僅研發能量、市占率遠遠落後英特爾，股價愈走愈低，甚至離破產就只有一步之遙。

就在這樣的時空背景下，蘇姿丰上任了。她一上任，就做出兩大決策，第一，當時雖然智慧型手機、平板市場爆發，許多矽谷大廠都紛紛走進行動裝置領域，但她卻將公司資源重壓在PC（個人電腦）、NB（筆記型電腦）、伺服器的處理器與繪圖晶片，第二，過去，AMD晶片生產主要由格羅方德負責，她不惜花3.25億元美元費用擺脫與格羅方德之間的長約，也要將製造商從格羅方德換成台積電，藉以提升晶片品質。

當年，許多人都無法理解蘇姿丰為什麼要重壓PC、NB、伺服器市場，畢竟，當時最紅、最熱的是智慧型手機，只要踏入這個行動裝置領域，錢就會滾滾而來，蘇姿丰卻沒有追逐當時的浪潮，而是決定苦蹲電腦市場。

不過，蹲下是為了跳得更高，2017年之後，AI浪潮逐漸興起，伺服器、圖形處理器發展愈來愈熱，而且，AMD因為擁有高效能運算（HPC）晶片設計能力，所有的苦蹲，都讓AMD從谷底翻揚，在市場裡重新有了話語權。

如今，蘇姿丰是2019年全球薪酬最高的執行長，年薪高達5850萬美元，2020年也被Fortune雜誌評為全球最有權勢的女人；一個在PC產業說話如此有分量的女王，卻因總推出CP（性價比）值高產品的親切行為，而被粉絲暱稱為「蘇媽」。

蘇姿丰上任5年，也就是在2019年時，外界曾問她AMD的下一步時，她表示，這幾年的表現只是開端、好戲還在後頭。果不其然，2023年的現在，AI發光發熱，AMD處理器、伺服器產品也掌握了這波發展熱潮，外界更持續看好蘇姿丰，有望在AI時代帶領AMD走向更高的巔峰。

AMD 處理器 晶片

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