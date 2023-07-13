AI教母、超微執行長蘇姿丰提前來台 AI風潮再起

超微（AMD）執行長蘇姿丰下周訪台，將於下周一（17日）出席國立陽明交通大學頒授其名譽博士學位典禮，比外界原預期的下周三（19日）更早，先前輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展期間訪台，掀起一陣AI旋風，預料蘇姿丰提前來台出席公開活動，將再炒熱新一波AI話題。

台股AI概念股這幾日股價再啟飆風，包括技嘉、廣達、英業達、緯創、微星等迭創新高；半導體族群的台積電、穎崴、精測、京元電股價同步大漲。

蘇姿丰原訂下周訪台，主要行程是拜訪供應鏈客戶與廠商，並參加超微19日舉辦的AMD Innovation Day。蘇姿丰提前在陽明交大露臉，市場關注超微推出新的MI300後在AI、伺服器和與繪圖晶片與輝達的競逐再起，也可望繼黃仁勳之後，再度掀起AI旋風。