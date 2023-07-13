政經私房話／DRAM教父3年不見 高式幽默依舊

有DRAM教父美譽的半導體大老高啟全，三年自紫光集團退休後，昨天難得公開亮相，為他個人投資的兆捷科技登錄興櫃宣傳，媒體請他闡述由台灣轉往中國大陸發展，三年前他宣布退休要享受含貽弄孫的愜意生活，並轉換由B2C業務做半導體供應鏈，這三年來有什麼不同？

高啟全維持他往年主持南亞科及華亞科法說會前都會說一則笑話的「高氏幽默」。他說，今年五月他接受摩根士丹利邀請赴新加坡發表演講，住在新加坡知名的濱海灣金沙酒店，演講完後，主辦單位貼心安排一部大禮車接送他到機場，司機很好奇他怎沒去賭場賭一下？而要進入這個賭局，光門票就要星幣一百元。

高啟全聽了笑著說：「你知道我以前做DRAM事業，有時候每個月輸贏都上百億元，現在我已經離開了，不會再賭了」。