三星衝先進製程 進逼台積

三星晶圓代工事業衝刺先進製程再催油門，進逼台積電。南韓媒體報導，三星4奈米良率已從年初的五成躍增到75%，已可與台積電相比擬；3奈米良率則達60%，在更先進的2奈米製程與台積電競爭的本錢更雄厚，後續更有機會搶台積電訂單。

對於三星先進製程良率傳出大躍進，台積電一貫不評論對手，加上現為法說會前緘默期，公司昨（12）日未評論。台積電昨天股價開低走高，尾盤神龍擺尾翻紅，收盤價578元、漲1元，外資買超2,777張，連二買，未受三星相關消息影響。

韓國經濟日報與BusinessKorea報導，HI投資證券半導體分析師朴相昱（音譯）11日發布報告指出，三星4奈米良率已提高到75%，3奈米良率則改善到60%。今年初時，業界預估三星4奈米良率約50%。

3奈米和4奈米等先進製程技術良率超過60%，意味這些製程生產已達穩定水準。朴相昱研判，三星能提高良率的原因之一，是晶片業景氣趨緩，「隨著整體產業放緩，晶圓廠產能利用率降低，三星投入更多測試晶圓於改善良率」。

他指出，「之前三星10奈米以下良率改善放緩，致使三星不斷延後推出產品，而良率是蘋果、輝達及高通等大廠轉向台積電投片的關鍵」，台積電和三星去年資本支出差距因而拉大到3.4倍，產能差距也擴大到3.3倍，「在7奈米技術以下的製程節點，台積電去年全球市占率接近90%，讓三星更難趕上」。

朴相昱認為，現在三星先進製程良率已幾乎和台積電相當，提高贏回高通、輝達等客戶訂單的機率，誘因包括採用環繞閘極（GAA）電晶體架構的3至5奈米製程良率改善，以及晶片業希望擴增供應來源。其他分析師也說，三星3奈米良率改善後，在更先進2奈米製程與台積電相競爭的本錢更雄厚。