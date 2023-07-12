英飛凌攜手台灣守護者聯盟 以科技力守護長者及弱勢族群居家安全

全球半導體領導廠商英飛凌今日宣布攜手合作夥伴飛鳥車電，首度與臺灣守護者聯盟社會公益協會（簡稱守護者聯盟）合作，加入「愛在安居」社會公益專案，致力改善弱勢群體、獨居或長居於護理機構的高齡長者之生活環境，共同打造永續且安全的居所。

英飛凌今在記者會中宣布，贈予守護者聯盟總計 100 組環境偵測器、200 組毫米波雷達感測器、周邊配備及建置費用。首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院，並由守護者聯盟建議並協助安裝於更多適配的弱勢族群居所。

本次捐贈的智慧偵測系統包括英飛凌的 60GHz 毫米波雷達感測器，能夠進行精確的微動檢測，即時偵測人物的存在及變動，可應用於離床或是存在異常偵測，有效協助家屬或是管理單位掌握長者狀況，降低憾事發生的機會。環境偵測器則內建英飛凌先進技術的 PAS 二氧化碳感測器，可持續準確地監測二氧化碳濃度。兩款裝置也包含英飛凌微控制器及無線連網技術，能將偵測到的數據即時傳輸到雲端，透過與雲端物聯網科技的結合，使用者透過手機 App 即可遠端查詢該場域之狀態。

兩種偵測器的同時運作還能發揮加乘的效果，例如在廚房發生火災事件的場景中，環境偵測器可以先藉由指數異常偵測到火災發生，雷達感測器則能夠偵測事件現場是否有人員、寵物的存在，並將數據即時上傳至守護者聯盟的 AIoT 自動通報平台，讓消防及救護單位能夠提供更快速的救援及更適當的資源配置。