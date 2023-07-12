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英特爾調查 ：技術長可能成為驅動永續的最大力量

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾調查發現，公司的技術長可能成為驅動永續的最大力量。路透
英特爾調查發現，公司的技術長可能成為驅動永續的最大力量。路透

英特爾公司資深副總裁、技術長暨軟體與先進技術事業群總經理Greg Lavender近期發布一項研究調查報告 ，發現技術長（CTO）有潛力成為驅動永續的最大力量。

他在進行這項調查後發布調查報告指出，人類正處於歷史關鍵點，永續性和數位化兩股重大力量將在我們的眼前匯聚。

Greg Lavender表示，聯合國跨政府氣候變遷小組1以及美國政府2均訂下大幅減少CO2排放的目標日期，隨著2030年逼近，各組織面臨協助減緩氣候變遷的壓力也愈來愈大。同時，人工智慧（AI）、先進自動化、物聯網（IoT）和邊緣運算等顛覆性技術的快速發展，讓運算需求呈現指數級的成長。各組織該如何在氣候行動和數位成長策略之間取得平衡，藉此保護整體社會，亦能推動全球經濟。

對於企業領袖而言，科技在永續發展中扮演矛盾的角色。全球對於運算的需求，毫無疑問是碳排放和電子垃圾的主要貢獻者，但科技同樣也掌握著解決方案的關鍵－如何透過永續的方式，滿足不斷提升的運算效能需求，更重要的是，我們該如何應用科技永續地改造整個組織與商業模式，提供一個更乾淨、更環保、更有利於自然的未來。

領導力對於永續性轉型將是至關重要的，這需要長期、深入技術系統層級架構的眼光去看待問題。英特爾認為技術長（CTO）在這方面扮演著關鍵角色，負責協調業務策略、科技和永續性以應對這項挑戰。

這段轉型旅程並不容易，這不僅需要降低與IT有關的排放，還需要利用科技力量來改造組織。

為達成此項目標，技術領導者身為企業高階管理階層之中最關鍵、對永續性最具影響力的人，必須接受「永續CTO」這個新角色。這種新型態的CTO必須實踐「科技淨零（tech zero）」（更環保的資訊科技），並利用科技來影響整個組織的永續性轉型，成為「科技正效益（tech positive）」（更環保的企業）。科技淨零和科技正效益兩者均能提供驅動業務的價值，為成長注入動力並在嶄新經濟中取得成功。

環保 氣候變遷 英特爾

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