宏碁第二季度表現亮眼 全球市占率排行前五大
根據最新市調報告資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）旗下電腦品牌於2023年第二季度表現亮眼，全球市占率排行前五大，季成長亦達17.4%，為業界均值（8%）2倍以上。宏碁再度展現強大的品牌韌性，以卓越的產品性能迎向市場，展現穩健的成長力道。
宏碁以使用者的需求為出發，持續於市場推出創新的電腦產品，旗下產品線涵蓋電競、教育、商用及環保等，能滿足多元生活型態下的使用情境。
此外，宏碁亦肩負企業社會責任的使命，積極找尋產品與環境的平衡點，盼能為全球環境帶來正面影響力，旗下Vero產品線融入永續概念，持續提高消費後回收塑膠（PCR）及海廢回收塑膠（OBP）等材料使用，並推廣至其他產品線，以實際行動支持資源再利用。
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