TrendForce：估2023年五代線以上 LCD 面板供需仍偏緊俏

據TrendForce顯示器研究報告指出，2023年面板廠訂定下半年實現由虧轉盈的目標，嚴謹控管生產水位，維持按需生產的策略，預估2023年Gen5（含）以上LCD顯示行業供需比將落在2.1%，低於供需平衡3~5%區間，整體市場屬供給緊俏。

受高通膨衝擊，2022年電視銷售不佳，加上大尺寸電視面板因高昂運費影響品牌布局，不僅造成面板需求面積的減少，也讓面板報價持續下探，面板廠為快速去化廠內的庫存及營運壓力，自2022年第3季起開始大規模調節生產水位。

在經歷兩個季度管控後，自2023年第1季起面板廠不管是電視，亦或是IT面板庫存水位已有明顯下滑。儘管第1季因適逢傳統需求淡季，導致供需比相較去年第4季的負7.1%，上升至0.6%，距離供需平衡值的3%仍有一定的距離，但庫存相較前兩季已明顯減少，為後續面板漲價奠定基礎。

據TrendForce統計，第2季大世代線玻璃產出面積季增約13%，但各應用的備貨需求也同步上升，季增約13.6%，供需比約0.5%，與第1季的0.6%幾乎持平。由於市場供給持續緊張，在面板市場擁八成產能的LCD電視面板報價也因此獲得支撐。

第3季面板廠在財務壓力較上半年稍微趨緩，生產意願高於第2季，但尚未實現單季轉盈的目標，仍持續進行生產管控，供需吃緊的情況應在第3季可緩解，供需比預估約3.3%，已達供需平衡區間。

第4季為今年最後衝刺出貨的時間點，倘若部分面板廠得以轉為單季獲利，第4季不排除各面板廠將會面臨生產態度不一的現象，供需比有機會上升至3.7%，仍在供需平衡區間。

值得注意的是，TrendForce認為，目前電視面板市場供需已不完全反映真實的狀況，絕大部分是仰賴面板廠過去一年謹慎控制產能的結果，故下半年仍需重點關注面板廠稼動率以及終端銷售的變化。