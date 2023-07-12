神基強固行動裝置、平板 獲 IDC 評為全球領導者

神基投控（3005）旗下子公司神基科技 （Getac） 今（12）日宣布，在新出爐的兩份IDC MarketScape 報告中，Getac被評選為強固型行動裝置、及強固型平板電腦和個人電腦領域的全球領導者。

「IDC MarketScape：2023 年強固型行動裝置全球供應商評估」和「IDC MarketScape：2023 年平板電腦和個人電腦全球供應商評估」報告指出，雖然強固型行動裝置的市場深藏挑戰，但其前景仍被看好。強固型裝置可以執行消費級裝置無法執行的任務，而且在高度專業化的企業工作流程中表現出色。隨著越來越多的企業尋求為更多員工提供強固型裝置，這意味著前線員工客群代表著明確的成長機會。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們相信這份評比結果進一步證實了，Getac 在為客戶提供量身打造的強固型運算裝置、軟體、配件和專業服務方面樹立標竿，並占據領導地位。我們積極與客戶協作，解決各種層級作業時所遇到的挑戰，以確保在極端的工作環境中的表現依舊出色。正因為Getac 裝置是為了應對具有挑戰性的環境而設計，所以最終能使客戶的總擁有成本更低。」

IDC MarketScape 亦指出，如果企業組織需要專為用於多種前線使用情境所設計的Android 或 Windows全強固型解決方案，在眾多強固型裝置供應商之中，可以優先考慮 Getac。

報告中提出 Getac 的其他具體優勢包括：廣泛的解決方案產品組合：Getac 與眾多同類供應商的區別在於 Getac 提供一系列廣泛的強固型硬體產品組合，包含各種作業系統、版型規格和螢幕尺寸。

Getac 還在強固型車載影像和穿戴式攝影機方面，提供其直接競爭對手並未提供的產品與服務，因此能夠在市場上脫穎而出。這些相關的產品，為該企業於公共安全和執法領域創造了潛力。

其次，垂直整合的供應鏈：Getac 自行設計和製造產品，並與神基投控的其他子公司合作生產主要的關鍵元件，包括主機板、電池、機殼、以及共聚物機械元件，打造垂直整合的供應鏈。

此外，Android Enterprise Recommended：Getac 參與了 Android Enterprise Recommended 計畫，確保Getac 的 Android 裝置將在部署生命週期內，及時收到安全更新，並獲得作業系統支援。