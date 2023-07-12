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DRAM教父高啟全領軍 半導體特氣廠兆捷明日興櫃掛牌

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
兆捷科技董事長高啟全，其公司將在7月13日登錄興櫃掛牌。記者李孟珊／攝影。
兆捷科技董事長高啟全，其公司將在7月13日登錄興櫃掛牌。記者李孟珊／攝影。

半導體大老DRAM教父、南亞科（2408）前總經理高啟全，領軍的半導體電子化學特殊氣體廠兆捷科技（6959）將在7月13日登錄興櫃掛牌，主要從事半導體、平面顯示器製程中所需的特殊氣體製造與銷售。高啟全表示，公司將為台灣的半導體電子化學特殊氣體供應鏈，做出巨大貢獻，同時力拚成為亞洲第一的電子特氣供應商。

兆捷2022年營收9.43億元、年增166%，全年獲利1.04億元，每股純益為4.84元，目前為台灣唯一擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射、沉積薄膜等四大類氣體原料的電子化學特殊氣體供應商，其產品已陸續供應國內半導體、平面顯示知名大廠，而沉積薄膜氣體則待銅鑼廠完工後送客戶認證，預計2024年開始貢獻營收。

高啟全指出，由於特殊氣體供應商基本上都在國外生產，透過美歐日國外瓶裝貿易進口進來，但兆捷可以在台灣給品質保證書（COA），且在在地緣政治和切入指標性晶圓代工廠供應帶動下，對公司未來相當有信心。

高啟全進一步說，今年雷射氣體營收可維持高檔，電子植入氣體穩定成長，沉積薄膜氣體待銅鑼廠完工後將送給客戶認證，而銅鑼廠已在11日取得使用執照，在正式啟用後，將擔綱未來營運成長重要動能。

針對銅鑼廠，兆捷規劃為一、二期，在未來2年內將投資12億元，法人看好在公司的自有產品開出後，有機會帶動公司營收呈現數倍的增長，長期毛利率也會支撐在40%以上。

半導體 營收

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