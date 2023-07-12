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不再豪賭 半導體大老高啟全投資半導體供應鏈求長期穩定成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
兆捷科技董事長高啟全今日在公司舉行登錄興櫃前法說會提出未來規畫。記者曾吉松／攝影
兆捷科技董事長高啟全今日在公司舉行登錄興櫃前法說會提出未來規畫。記者曾吉松／攝影

由紫光集團退休的前紫光集團全球執行副總裁高啟全，繼投資晶鑫半導體從事晶圓再生後，3年前投資的兆捷科技（6959）訂明（13）日登錄興櫃交易。這也是高啟全親自參與經營的第四家上市公司。高啟全今日在面對媒體詢問他的轉變心態，他幽默地說：「我先前待過的南亞科、華亞科及長江儲存，曾經歷一個月輸贏都超過100億元，堪稱豪賭。但自紫光退休後，我已不再賭了，希望能長期穩定成長！」。

高啟全所稱的第四家上市公司，除了兆捷在登錄興櫃、並繼續朝上市規畫前進，先前三家上市公司分別是旺宏、南亞科及華亞科。他是旺宏的創始人，在華亞科及南亞科則都擔任總經理。

高啟全表示，三年前回台灣就表示要做台灣供應鏈，剛好碰上2019年晶圓廠要求供應鏈在地化的機緣浪潮，在兆捷經營圂隊透過他個人的投資公司找上，他評估後決定投資。由於他入主後公司業績很快成長，也順利虧轉盈。

他笑稱這是運氣好、不是他厲害。他說，他先前待過的公司，尤其是DRAM，每月輸贏都是上百億，退休後他堅緣不再過這種劇烈起落的產業，退休後想過穩定的日子，尤其今年他已是70歲了，不想再管每天的營運。

他說，包括他先投資的晶鑫半導體，在大陸從事半導體晶圓再生，到投資兆捷科技，供應晶圓廠特殊氣體，他都只負責決策，經營交給專業團隊，秉持的原則是投資長期會穩定成身的公司。

他說，兆捷目前公司雖小，卻是台灣首家進駐科學園區設廠的特殊氣體廠，未來可直接簽署產品證明給晶圓廠或面板廠及其他電子廠，在半導體特殊氣體，更是唯一能生產植入、清潔、薄膜及蝕刻四個氣體的特殊氣體供應商。

他強調，由於台灣晶圓廠已決定未來若沒落實在地供應，將無法打入供應鏈名單，兆捷剛好掌握這個機運，並取得竹科管理局核發銅鑼基地土地設廠，光這塊地在其他工業區，成本即要花費四、五十億元，這是其他競爭者未來很難和兆捷競爭的最大憑藉。

高啟全相當看好兆捷未來發展潛力，他也給經營團隊一個挑戰目標：「力拚成為亞洲第一的電子特氣供應商」。

高啟全表示，兆捷旗下銅爐廠二期未來2年內將投資12億元，在自有產品開出後，預期將帶動好幾倍的營收，長期毛利率將會在40%以上。兆捷將對台灣半導體產業供應鏈做出貢獻。

兆捷稍早股東常會全面改選董監事，除了高啟全續任董事長，股東陣容也意外曝光。包括與施振榮二公司施宣麟當選董事；聯電前執行長孫世偉及世界先進前董事長簡學仁擔任獨立董事。

兆捷今日公布過去5年實績，2019年至2023年營收年複合成長率達490%，營收已突破9億元，獲利也達1.3億元。今年獲利有望提升，目前兆捷切入台積電和聯電供應鏈，不過台灣客戶市占率3~4%，還有成長空間。

晶圓廠

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