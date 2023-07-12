不再豪賭 半導體大老高啟全投資半導體供應鏈求長期穩定成長

由紫光集團退休的前紫光集團全球執行副總裁高啟全，繼投資晶鑫半導體從事晶圓再生後，3年前投資的兆捷科技（6959）訂明（13）日登錄興櫃交易。這也是高啟全親自參與經營的第四家上市公司。高啟全今日在面對媒體詢問他的轉變心態，他幽默地說：「我先前待過的南亞科、華亞科及長江儲存，曾經歷一個月輸贏都超過100億元，堪稱豪賭。但自紫光退休後，我已不再賭了，希望能長期穩定成長！」。

高啟全所稱的第四家上市公司，除了兆捷在登錄興櫃、並繼續朝上市規畫前進，先前三家上市公司分別是旺宏、南亞科及華亞科。他是旺宏的創始人，在華亞科及南亞科則都擔任總經理。

高啟全表示，三年前回台灣就表示要做台灣供應鏈，剛好碰上2019年晶圓廠要求供應鏈在地化的機緣浪潮，在兆捷經營圂隊透過他個人的投資公司找上，他評估後決定投資。由於他入主後公司業績很快成長，也順利虧轉盈。

他笑稱這是運氣好、不是他厲害。他說，他先前待過的公司，尤其是DRAM，每月輸贏都是上百億，退休後他堅緣不再過這種劇烈起落的產業，退休後想過穩定的日子，尤其今年他已是70歲了，不想再管每天的營運。

他說，包括他先投資的晶鑫半導體，在大陸從事半導體晶圓再生，到投資兆捷科技，供應晶圓廠特殊氣體，他都只負責決策，經營交給專業團隊，秉持的原則是投資長期會穩定成身的公司。

他說，兆捷目前公司雖小，卻是台灣首家進駐科學園區設廠的特殊氣體廠，未來可直接簽署產品證明給晶圓廠或面板廠及其他電子廠，在半導體特殊氣體，更是唯一能生產植入、清潔、薄膜及蝕刻四個氣體的特殊氣體供應商。

他強調，由於台灣晶圓廠已決定未來若沒落實在地供應，將無法打入供應鏈名單，兆捷剛好掌握這個機運，並取得竹科管理局核發銅鑼基地土地設廠，光這塊地在其他工業區，成本即要花費四、五十億元，這是其他競爭者未來很難和兆捷競爭的最大憑藉。

高啟全相當看好兆捷未來發展潛力，他也給經營團隊一個挑戰目標：「力拚成為亞洲第一的電子特氣供應商」。

高啟全表示，兆捷旗下銅爐廠二期未來2年內將投資12億元，在自有產品開出後，預期將帶動好幾倍的營收，長期毛利率將會在40%以上。兆捷將對台灣半導體產業供應鏈做出貢獻。

兆捷稍早股東常會全面改選董監事，除了高啟全續任董事長，股東陣容也意外曝光。包括與施振榮二公司施宣麟當選董事；聯電前執行長孫世偉及世界先進前董事長簡學仁擔任獨立董事。

兆捷今日公布過去5年實績，2019年至2023年營收年複合成長率達490%，營收已突破9億元，獲利也達1.3億元。今年獲利有望提升，目前兆捷切入台積電和聯電供應鏈，不過台灣客戶市占率3~4%，還有成長空間。