ASML 看壞半導體短期景氣

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）預期半導體業景氣短期可能下滑，計畫今年放緩聘雇步調。半導體業者透露，雖然包括台積電、三星和英特爾啟動在美興建新晶圓廠計畫，但一般預料包括台積電、三星等業者在設備的資本支出踩煞車，台積電稍早表示今年資本支出將下修到接近三二○億美元下緣，明年恐怕降至三百億美元以下；三星、美光等記憶體廠減緩資本支出恐延續到明年，應是艾司摩爾減緩招聘的主要關鍵。

彭博資訊報導，ASML發言人莫斯十一日在電子郵件聲明表示，「半導體產業長期成長展望強勁，但短期內將經歷景氣下滑」，「目前不確定何時能復甦」。

ASML因自家先進的微影設備需求強勁，為因應業務量爆增，公司去年增聘一萬名員工，員工總數擴增至四萬人。但半導體景氣去年下半年進行客戶調整，主要晶圓廠包括記憶體大廠三星、美光，邏輯元件大廠英特爾和晶圓代工廠台積電等，都因客戶下修訂單量，產能下滑，減緩擴增產能腳步。

雖然三星對外表示今年不調降資本支出，但南韓媒體報導，三星晶圓代工因成效並未顯現，三星被迫縮減資本支出，第二季也減產相關DRAM和NAND Flash記憶體，反應總體經濟不佳，三星面臨急增的庫存壓力，也加入減產行列。

英特爾因財報虧損，宣布未來三年將縮減一百億美元的資本支出，且在公布首季財報不佳後，預料今年資本支出縮減的幅度會是較大的一年。

晶圓代工龍頭台積電今年初宣布資本支出改保守規畫，預估介於三二○億美元，但在今年六月的股東會，已釋出將會降至三二○億美元下緣。

目前三大晶圓廠都是艾司摩爾的主要客戶，隨著這些晶片大廠資本支出轉趨保守，艾司摩爾訂單也受影響。

艾司摩爾稍早聲明客戶並未大舉砍單，但還是擋不住半導體庫存調整的修正風暴，今年決定放緩人員擴編腳步，把重心放在管理去年大幅成長的員工人數，但目前不考慮完全凍結聘雇。

ASML預估，去年增加招募的人才，仍能支撐公司今年營收成長逾百分之廿五的力道。ASML公布目前未出貨訂單額為三八九億歐元（約台幣一點三四兆元），但第一季訂單金額卻比去年同期下滑百分之四十六至卅七點五億歐元。