台灣5G滲透率 年底估達40%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球前三大電信設備廠愛立信昨（11）日表示，台灣行動通訊市場因「吃到飽」資費方案盛行，台灣人每月平均數據使用量高達30GB，居全球前段班；此外，今年第1季台灣5G用戶滲透率超過30%，預估年底可望提升至40%。

愛立信在最新《愛立信行動趨勢報告》中指出，全球5G用戶正在快速成長，5G滲透率與電信商營收密切相關，包含台灣在內的全球前20名5G市場，過去兩年的營收以3.5%的複合年成長率攀升，累計成長達7%。

愛立信指出，全球行動網路數據流量不斷成長，預計平均每支智慧手機的每月數據使用量在2023年底將超過20GB，其中，東北亞地區5G用戶目前數據使用量平均為4G用戶的二至三倍。

特別的是，台灣因為「吃到飽」資費方案盛行，以30GB的每月平均數據使用量，居全球前段班，凸顯台灣市場對於行動服務的高度需求。政府調查資訊也顯示，有46%消費者即使在家裡也喜歡透過行動網路上網。

愛立信表示，台灣電信商不斷最佳化網路性能，在國際第三方測速機構及官方基準測試都名列前茅，也在全球5G基準測試中取得領先地位。今年第1季台灣5G用戶數達700萬戶，占月租用戶滲透率高達三成，主要營運商也預估今年底將提升至40%。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）公布統計資料，截至5月底，中華電信5G用戶數272.78萬戶，遠傳5G用戶數為199.43萬戶，台灣大為169.78萬戶，台灣之星為72.4萬戶，亞太電信則為32.4萬戶。累計台灣5G用戶數達746.8萬戶。

5G 4G 愛立信

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