大摩最新報告：AI伺服器鏈出貨爆發 台廠迎利多

摩根士丹利證券（大摩）發布最新報告指出，由於來自美國超大雲端服務供應商的訂單增加，特別是微軟，加上沙烏地阿拉伯新增人工智慧（AI）需求，因此調高今年AI伺服器出貨量年增率上看70%。

大摩認為，台積電、世芯-KY、創意等台廠將受惠，評等「優於大盤」。

以半導體分析師詹家鴻為首的大摩AI研究團隊，在最新釋出的「雲端半導體：AI進一步展現上行趨勢」報告中指出，沙烏地阿拉伯擬至2030年擴增AI投資至130億美元。大摩引述沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局的訊息指出，沙國正努力增加對雲端運算的投資，目標是到2030年在西亞的大數據、AI及資料中心的投資達到130億美元。

依據大摩的供應鏈調查，未來四年西亞將有新的AI伺服器採購專案。如果投資金額平均分配到每一年，則每年的AI伺服器採購量可能達全球今年出貨量的10~15%。

事實上，沙國王儲暨總理Mohammed bin Salman於今年4月中旬時曾宣布，將推動成立四處新經濟特區，其中將於首都利雅德內的阿布都阿濟茲國王科技城（KACST）成立一處新的雲端運算經濟特區，聚焦發展新興及突破性科技。

大摩是首家揭露沙國擴大投資、以及上調今年AI伺服器出貨成長率的機構法人。大摩原先預估，今年出貨量年增50%，但由於下半年AI伺服器出貨火熱，因此將今年全年出貨量年增率上調至60~70%。

此外，大摩在6月的雲端半導體報告中提到，微軟是AI伺服器的第一大買家；在最新的報告中指出，看到來自微軟的需求更強勁，尤其是在今年下半年，而且還看到美國較小客戶下半年增加採購AI伺服器。因此，才快速上調AI伺服器今年出貨量成長率。

大摩對於亞洲雲端半導體族群的優先看好順序，台廠中的台積電、世芯-KY、創意，都獲「優於大盤」的評等；獲「中立」評等的有信驊、南亞科、緯穎。由於下半年的非AI雲端半導體需求復甦將放緩，大摩預估信驊今年的營收將下滑45%，同時下調獲利預期。