緯創印度廠 傳8月賣給塔塔

彭博資訊報導，知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協議，把當地的廠房出售給塔塔。若消息為真，將是首次有印度業者打入蘋果組裝鏈。

蘋果iPhone主要由緯創、富士康等台灣科技巨頭組裝，而近日蘋果力圖讓產品生產基地多元化，不再集中於中國大陸，並要在印度打造技術生產據點，塔塔的交易案將推動印度打造來自本土的競爭者，進一步挑戰大陸在電子業的主導地位。針對印度廠出售傳聞，緯創昨（11）日不予置評，強調以正式公告為主。

不願具名的人士說，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）南部的工廠，潛在價值逾6億美元，緯創與塔塔洽談併購將替一年談判畫上句點。該廠聘僱逾1萬名工人，組裝最新款的iPhone 14。

根據統計，緯創第2季從印度出口價值近5億美元的iPhone，鴻海與和碩也提高印度產能。據了解，緯創已承諾，要在截至2024年3月的年度，從該廠出貨至少價值18億美元的iPhone，以贏取政府獎助，並計劃要在明年前讓員工人數增加兩倍。緯創退出印度的蘋果業務後，塔塔將接手履行相關承諾。

隨美中地緣政治升溫，身為電子五哥之一的緯創，也面臨全球產能重新調整的考驗。緯創日前透露，全球據點布局考量，主要在於如何支援客戶各種產品開發需求，以提供最佳服務而作全盤規劃與布局。

根據資料顯示，緯創為讓客戶可以直接與緯創位於北美、歐洲及亞洲各地的研發團隊聯繫，在挑選生產製造及後製服務據點時，都會以最適當地點設廠，印度廠是2016年前往布局興建，隨著美中貿易戰升溫，緯創再度開始調整全球產能，這次印度廠賣廠動向也成為市場焦點。