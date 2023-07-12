緯創印度廠 傳8月賣給塔塔

經濟日報／ 編譯陳苓、記者吳康瑋／綜合報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

彭博資訊報導，知情人士透露，緯創將退出在印度iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協議，把當地的廠房出售給塔塔。若消息為真，將是首次有印度業者打入蘋果組裝鏈。

蘋果iPhone主要由緯創、富士康等台灣科技巨頭組裝，而近日蘋果力圖讓產品生產基地多元化，不再集中於中國大陸，並要在印度打造技術生產據點，塔塔的交易案將推動印度打造來自本土的競爭者，進一步挑戰大陸在電子業的主導地位。針對印度廠出售傳聞，緯創昨（11）日不予置評，強調以正式公告為主。

不願具名的人士說，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）南部的工廠，潛在價值逾6億美元，緯創與塔塔洽談併購將替一年談判畫上句點。該廠聘僱逾1萬名工人，組裝最新款的iPhone 14。

根據統計，緯創第2季從印度出口價值近5億美元的iPhone，鴻海與和碩也提高印度產能。據了解，緯創已承諾，要在截至2024年3月的年度，從該廠出貨至少價值18億美元的iPhone，以贏取政府獎助，並計劃要在明年前讓員工人數增加兩倍。緯創退出印度的蘋果業務後，塔塔將接手履行相關承諾。

隨美中地緣政治升溫，身為電子五哥之一的緯創，也面臨全球產能重新調整的考驗。緯創日前透露，全球據點布局考量，主要在於如何支援客戶各種產品開發需求，以提供最佳服務而作全盤規劃與布局。

根據資料顯示，緯創為讓客戶可以直接與緯創位於北美、歐洲及亞洲各地的研發團隊聯繫，在挑選生產製造及後製服務據點時，都會以最適當地點設廠，印度廠是2016年前往布局興建，隨著美中貿易戰升溫，緯創再度開始調整全球產能，這次印度廠賣廠動向也成為市場焦點。

緯創 印度 iPhone

延伸閱讀

與Vedanta拆夥…為印度半導體設廠計畫 鴻海將重新遞件申請

鴻海宣布退出與Vedanta半導體合作 印度官員：不影響發展目標

好事已近？彭博：緯創印度廠最快下月賣給塔塔集團

全球供應鏈轉移…印度催生多檔「漲倍股」 比例優於歐美股市

相關新聞

大摩最新報告：AI伺服器鏈出貨爆發 台廠迎利多

摩根士丹利證券（大摩）發布最新報告指出，由於來自美國超大雲端服務供應商的訂單增加，特別是微軟，加上沙烏地阿拉伯新增人工智...

台積日本二廠 傳明年動工

《日刊工業新聞》報導，台積電正規劃在日本熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工，目標2026年底前投產，初期以12奈米等...

i15量產 鴻海鄭州廠備戰

蘋果iPhone 15新機量產在即，主力代工組裝廠鴻海鄭州園區全力備戰準備糧草，法人預估，隨著iPhone 15新機8月...

全球5G用戶飆增 台廠大贏家

全球前三大電信設備廠愛立信昨（11）日發布最新報告指出，今年全球5G行動用戶數衝上15億，創新高，較去年大增五成。業界解...

緯創印度廠 傳8月賣給塔塔

彭博資訊報導，知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協...

鴻海鄭州廠 提升福利留員工

iPhone新機即將量產，鴻海不僅大舉招工募兵，旗下鄭州富士康園區今年更砸重金投入宿舍公寓升級改造工程，提供員工優質的生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦