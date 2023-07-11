全球5G用戶飆增 硬體需求大爆發 聯發科、穩懋成大贏家

全球前三大電信設備廠愛立信發布最新報告指出，今年全球5G行動用戶數衝上15億，創新高，較去年大增五成。業界解讀，全球5G用戶數大爆發，在每人平均使用不止一台5G行動裝置的前提下，終端裝置需求量成長幅度更驚人，聯發科（2454）、穩懋各在5G領域具寡占地位，將迎來強勁拉貨動能，是台廠兩大贏家。

愛立信昨天發布最新《愛立信行動趨勢報告》，揭露對今年全球5G行動用戶數最新預估數據，強調儘管全球整體經濟放緩，且部分市場存在地緣政治挑戰，全球電信商仍持續投資5G，北美地區的5G用戶數成長速度超乎預期，截至2022年底，北美5G滲透率已達41%，居全球首位，全球前20大5G市場電信商收入也持續增長。

此外，印度正以「數位印度」計畫下展開超大規模的網路部署，東北亞地區由於早期展開5G部署即投入大量資源，並以完整的產業生態系推動多元服務，使東北亞5G人口覆蓋率和滲透率於全球處於領先地位，大陸市場著重5G的大規模部署，目前行動用戶中有超過三分之一是5G用戶。

愛立信也為低迷多時的智慧手機市況帶來正向訊息，預估2023下半年全球智慧手機出貨將恢復成長。目前全球有870多款5G手機，預估2023年5G手機將占所有智慧手機出貨量62%。

業界人士指出，全球5G用戶數大爆發，今年看增五成，在每人平均使用不止一台5G行動裝置的前提下，終端裝置需求量成長幅度更驚人，將引動龐大的硬體商機。

台廠當中，聯發科、穩懋在5G領域均有寡占優勢，成為兩大贏家。其中，聯發科的5G晶片全產品線齊備，已獲得幾乎所有非蘋陣營採用，無論在歐美等高端市場，或印度等新興市場都有相當不錯的成績，將是全球5G用戶大爆發的受益者。

聯發科近期營收已連二月增溫，並順利達成第2季財測目標，終結連三季衰退。聯發科董事長蔡明介已預告，今年智慧手機市況相對較緩，明年則一定會比今年成長，在經濟循環下，估計未來兩年應會逐漸恢復成長動能。

穩懋目前在全球功率放大器（PA）市占率高達七成，幾乎地表上所有射頻元件設計商都是穩懋的客戶，也是現今少數能量產高整合度5G PA的業者。隨著5G用戶大增推升5G硬體需求爆發，穩懋出貨同步看俏，坐享5G用戶爆發紅利。

穩懋6月營收15.06億元，攀上近一年來高點，月增10.35%；第2季實際業績表現超越先前法說會釋出的財測高標，且6月營收已較元月營運低檔大增近73%，反映PA產業復甦狀況比預期好，隨著5G需求持續噴發，第3季復甦腳步將持續加速。