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智原推出SerDes進階技術服務方案 加速ASIC量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖／智原提供
智原總經理王國雍。圖／智原提供

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035﹞今日推出SerDes進階技術服務方案，包含了基於UMC 28奈米製程的SerDes IP及與其相對應的IPA進階技術服務（IP Advanced Service, IPA），提供IP子系統整合、PHY硬核整合及實現，以及經封裝並整合至系統電路板後的IP電源與訊號干擾(SI/PI)模擬分析。透過這套服務方案，智原已成功加快多項ASIC設計專案進入量產，應用範圍涵蓋了光纖到戶(FTTH)、家用閘道器、乙太交換機、SSD、工業自動化與5G基地台等產品。

智原透過已完成矽驗證的SerDes IP搭配經驗豐富的IPA進階技術服務，可有效加速客戶專案進到準量產階段；其中IP子系統可縮短整合及驗證高速介面標準協定的時間；PHY硬核整合及實現可確保IP在客戶的特殊配置需求下，或重複使用硬核時都能保持相同的優異效能。此外，智原提供電路板佈線建議與SI/PI模擬分析，分享系統整合經驗以減少整合上的失誤，並增加在系統上資料傳輸時的穩定性。IPA進階技術服務使用廠內自有的晶片自動測試設備(ATE)與相關測量儀器，可於最短時間內依據除錯流程需求進行高低溫測試，及早修正各項設計上的問題，加速量產時程，提升生產良率。

智原營運長林世欽表示：「智原新推出的28奈米SerDes 進階技術服務方案以協助客戶快速整合為設計目標；SerDes IP與智原PCIe Gen-4 PCS及EP控制器整合後，已通過PCI-SIG的測試取得認證。我們在SoC、高速傳輸與DDR設計開發上累積了超過20年的經驗，熟知縮短上市時程的關鍵與技術；這套解決方案對需要SerDes的應用是最快速理想的選擇。」

智原 IC設計

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