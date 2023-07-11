中光智能開發軍商用無人機 軍方委託兩款無人機月底交貨

中光電旗下中光電智能機器人的無人機成功切入軍用及商用市場，總經理謝啟堂今（11）日受訪時表示，在突破關鍵材料自主化及獲得美商大廠助陣，今年將出貨2000至3000台無人機，其中軍方委託首批監偵型和微型無人機預定月底交貨，並計畫下半年啟動竹南擴產，大啖去中化商機。

中光電智能是應新竹科學工業園區管理局邀請，說明該公司機器人發展及產業現況，提出上述的重大進展及未來規畫。

中光智能協理王仲平說，中光電於2015年7月設立無人機事業處，2017年11月成立中光電智能機器人，目前資本額新台幣1.8億元，為中光電持股100%的子公司。

王仲平表示，中光電智能機器人主要產品有無人機和自動移動載具，目前員工有80多人，今年將擴充至100人規模。

王仲平指出，去年取得兩款軍用商規無人機原型機案，預計7月底將監偵型和微型無人機交予軍方測試，並爭取商購案。

他說，中光電目前掌握酬載及影像感測和雲端管理等關鍵技術，並成為高通無人機平台海外首家合作廠商，同時與在全球熱顯像技術龍頭廠美美商Teledyne FLIR合作，已掌握八成自主關鍵技術，只有電池和電池芯等材料與其他台商合作。

在獲得Teledyne FLIR委託設計製造（ODM）訂單後，中光智能今年將有頗大進展，預料出貨實績將有重大進展。

謝啟堂表示，在代工訂單出貨挹注，以及爭取將為軍方開發的無人機以公板方式委託設計製造，提供歐洲客戶拓展歐洲市場，加上軍方交付的兩款產品也可量產，今年無人機可望出貨2000至3000台，若進展順利，明年不排除有機會達到損益兩平。

他樂觀明年出貨量，在美、歐、日、台等地的訂單快速成長下，有機挑戰萬台水準，成為台廠中唯一技術能與中國大疆相接近的無人機供應商，因此今年下半年將啟動竹南擴產計畫。