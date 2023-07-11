分手Vedanta後「尋求新合作夥伴」 鴻海印度半導體計畫將重新遞件申請

在與Vedanta分手後，鴻海（2317）今（11）日表示，將重新遞件申請在印度的半導體計畫，並尋找最佳合作夥伴，歡迎印度國內外的利益關係人加入。

鴻海今天以英文書面方式，回答外界對於分手Vedanta的疑問，鴻海表示，該公司仍致力於印度市場，並看到該國成功建立活躍的半導體製造生態系統，這需要花上許多時間。鴻海於2006年首次進入印度，現在我們仍然在這裡，並期待與印度新興的半導體行業一起成長。

鴻海與印度各地政府和利益關係人，有著良好的溝通管道，並在各個層面上都與他們保持一致性和明確性，將繼續致力在印度投資。

至於與Vedanta分手？鴻海說，雙方均同意分道揚鑣，這不是負面的，雙方都認識到該項目進展不夠快，存在著我們無法順利克服的差距，以及與此計畫無關的外部問題。

一些媒體報導將鴻海與Vedanta分手，視為負面案例，鴻海說，事實並非如此，在印度從頭開始建設晶圓廠是一項挑戰，但鴻海致力在印度投資。 自1980年代以來，鴻海一直是致力於應對此類挑戰，鴻海繼續大力支持政府的印度製造雄心，並建立多元的合作夥伴，以滿足利益關係人的需求。

至於鴻海是否需要減記與Vedanta合資公司相關的損失？鴻海說不用，該公司尚未向合資公司注入資本或固定資產。

對於鴻海接下來的計畫，該公司表示，正在努力遞件申請，半導體和顯示器工廠生態系統的相關計畫。鴻海一直在積極審視形勢，尋找最佳合作夥伴，並歡迎印度國內外的各種利益關係人，他們也希望看到印度能夠更上一層樓，並能夠補充鴻海世界一流的供應鏈管理和製造效率。

鴻海說，我們知道人們對該公司的計畫很感興趣，不過，由於大規模投資談判涉及競爭性和敏感問題，鴻海目前無法透露更多信息。