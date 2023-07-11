傳成交價上看188億…外媒稱緯創賣印度廠8月拍板 公司回應了

市場傳出，緯創（3231）印度廠出售案再有新進度，據外媒指出，塔塔集團將在8月份正式完成對緯創旗下iPhone代工廠的收購交易，成交價預計超過6 億美元（約合新台幣188億元），針對印度廠出售進度，緯創則回應，公司對外媒報導不予置評，有關相關訊息，仍以對外正式公告為主。

外媒IT之家報導稱，緯創已承諾在截至2024年3月的財政年度內出貨價值18億美元（約新台幣564億元）的iPhone，並在明年增加三倍的工人數。一旦收購成功，塔塔將接手緯創在印度的8條iPhone生產線，以及工廠的萬名工人，旗中包含數千名工程師。緯創將繼續做為印度iPhone的服務合作夥伴。

據了解，蘋果iPhone主要由緯創、富士康等台灣科技巨頭組裝，塔塔的交易案將推動印度打造來自本土的競爭者，來挑戰中國大陸在電子業的主導地位。中國大陸和美國的緊張關係，以及疫情限制障礙，已經危及了中國大陸的地位。

知情人士日前透露，塔塔目標是在3月31日之前達成盡職調查，以便子公司塔塔電子（Tata Electronics）可正式接下緯創在印度政府獎勵計畫中的資格。印度下輪獎勵措施將從4月1日開始，這也是印度新1輪財政年度的開始。知情人士指出，若緯創能符合印度政府獎勵計畫的要求，那這筆收購案的估值超過6億美元。不過塔塔的代表拒絕置評。緯創和蘋果沒有回應置評請求。