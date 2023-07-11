快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

IDC：第2季全球PC出貨年減13.4%優於預期

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

市調機構IDC公布，2023年第2季（Q2）全球個人電腦（PC）出貨量年減13.4%、連續第6個季度呈現萎縮，主要是受到總體經濟表現不佳、消費者和企業部門需求疲軟，以及資訊科技（IT）採購預算轉向其他領域等因素的影響。不過 IDC 表示，儘管表現不佳，PC市場第2季成績實際上是優於預期。

IDC說，市場需求疲軟，導致庫存高於正常水準，使得庫存去化的時間比預期更長，包括通路端成品，以及供應鏈，所有PC製造商都面臨挑戰，蘋果（Apple）、惠普（HP）以外的主要廠商，第2季均出現兩位數的衰退。

蘋果受益於2022年第2季新冠肺炎疫情衝擊供應鏈出貨，在基期較低的情況下，2023年第2季出貨量估年增10.3%至530萬台。HP在過去一年面臨庫存供給過剩，現在終於接近正常水準，2023年第2季傳統PC出貨量估年減0.8%至1,340萬台。

IDC表示，2023年第2季聯想（Lenovo）傳統PC出貨量年減18.4%至1,420萬台，戴爾（Dell）出貨量年減22.0%至1,030萬台，宏碁出貨量年減19.2%至400萬台。

IDC移動和消費裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示，通路與零件庫存偏高、再度拖累市場，這些問題雖正逐步獲得解決，許多零件供應商仍持續降價以出清庫存。

IDC客戶端裝置追蹤集團副總裁 Ryan Reith 表示，PC產業供需在過去五年面臨極具挑戰性的大起大落，企業一方面不願像2020年、2021年那樣面臨供給短缺，但也不願針對市場反彈進行大舉押注。

在消費市場方面，IDC發現，民眾已重拾大流行前習慣、將運算需求分散到各項裝置。IDC堅信消費者傾向添購智慧型手機、而非PC。

在商用市場方面，許多大型企業進行裁員，外加生成式人工智慧（AI）問世、意味著目前並不清楚企業縮水後的預算，將會流向哪個領域。

IDC 消費

延伸閱讀

電信三雄獲利 統統成長

是方搶AI商機 營運UP

IDC：穿戴市場需求低迷 台灣今年首季出貨量年減19.3%

IDC：臺灣顯示器市場出貨成長率今年將由正轉負

相關新聞

5G手機的核心靠晶片 聯發科推出天璣6000系列行動晶片

聯發科（2454）今日推出全新天璣6000系列行動晶片，賦能主流5G行動裝置。天璣6100+能效表現出色，支援FHD顯示...

富昱晶雷射科技 致力量產21世紀新型半導體雷射PCSEL

富昱晶雷射科技總經理邱建嘉今（11）日表示，富昱晶雷射科技是台唯一、全球前三可以提供光子晶體面射型雷射 （PCSEL）的...

華碩組織調整7月生效 受影響員工依職缺意願媒合

電腦品牌廠華碩今天發布新聞稿說明，組織調整計畫已於7月1日生效，新事業單位主管會在1至2個月內審慎檢視當前營運規劃，於9...

全球PCB產值時隔3年陷入衰退 今年下半年如何逆轉？業界看有這些亮點

全球PCB產業歷經2020年起連續三年產值高速成長後，今年恐隨全球景氣變動而陷入衰退，今年下半年如何逆轉，成為各界關注焦點，本報記者統計業界指標廠商看待下半年產業發展與還有哪些亮點。

從3人小團隊做起，虧了6年才孵出小金雞，50歲的飛宏做對哪些事

今年的台灣國際智慧移動展上，飛宏（2457）旗下小金雞：「馳諾瓦」首度獨立參展，展出充電樁新品。台上的馳諾瓦董事長林飛宏意氣風發致詞，台下低調的飛宏董事長林中民，則忙著招呼國外客戶。

光洋科6月工繳營收月減4.9% 客戶庫存仍持續調整

光洋科(1785)公布6月工繳營收仍持續受到客戶調整庫存影響為4.26億元，年減21.6%，月減4.9%。前六月工繳營收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦