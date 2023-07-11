IDC：第2季全球PC出貨年減13.4%優於預期

市調機構IDC公布，2023年第2季（Q2）全球個人電腦（PC）出貨量年減13.4%、連續第6個季度呈現萎縮，主要是受到總體經濟表現不佳、消費者和企業部門需求疲軟，以及資訊科技（IT）採購預算轉向其他領域等因素的影響。不過 IDC 表示，儘管表現不佳，PC市場第2季成績實際上是優於預期。

IDC說，市場需求疲軟，導致庫存高於正常水準，使得庫存去化的時間比預期更長，包括通路端成品，以及供應鏈，所有PC製造商都面臨挑戰，蘋果（Apple）、惠普（HP）以外的主要廠商，第2季均出現兩位數的衰退。

蘋果受益於2022年第2季新冠肺炎疫情衝擊供應鏈出貨，在基期較低的情況下，2023年第2季出貨量估年增10.3%至530萬台。HP在過去一年面臨庫存供給過剩，現在終於接近正常水準，2023年第2季傳統PC出貨量估年減0.8%至1,340萬台。

IDC表示，2023年第2季聯想（Lenovo）傳統PC出貨量年減18.4%至1,420萬台，戴爾（Dell）出貨量年減22.0%至1,030萬台，宏碁出貨量年減19.2%至400萬台。

IDC移動和消費裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示，通路與零件庫存偏高、再度拖累市場，這些問題雖正逐步獲得解決，許多零件供應商仍持續降價以出清庫存。

IDC客戶端裝置追蹤集團副總裁 Ryan Reith 表示，PC產業供需在過去五年面臨極具挑戰性的大起大落，企業一方面不願像2020年、2021年那樣面臨供給短缺，但也不願針對市場反彈進行大舉押注。

在消費市場方面，IDC發現，民眾已重拾大流行前習慣、將運算需求分散到各項裝置。IDC堅信消費者傾向添購智慧型手機、而非PC。

在商用市場方面，許多大型企業進行裁員，外加生成式人工智慧（AI）問世、意味著目前並不清楚企業縮水後的預算，將會流向哪個領域。