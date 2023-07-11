光洋科6月工繳營收月減4.9% 客戶庫存仍持續調整

光洋科(1785)公布6月工繳營收仍持續受到客戶調整庫存影響為4.26億元，年減21.6%，月減4.9%。前六月工繳營收下滑10%，來到25.98億元。光洋科表示，目前硬碟客戶的需求相對保守，但前端半導體的訂單維持穩健，公司將持續爭取市占率，預期今年底前端半導體的工繳收入將占整體工繳收入的10%。

光洋科6月合併營收19.73億元，年減25.3%。其中6月工繳營收4.26億元，年減21.6%，月減4.9%，主因硬碟客戶需求相對保守。以產業別來看，前六月硬碟、半導體、面板產業的工繳營收占比分別為41.5%、26.6%、10.8%。財報顯示光洋科獲利來源主要是來自工繳營收，投資人應追蹤工繳營收來了解公司實際營運狀況。

光洋科表示，雖硬碟產業短期來看需求尚未恢復，但隨著雲端時代的來臨，資料中心對於冷資料儲存需求將會日益龐大，長期仍將帶動市場對於大容量硬碟的需求上升，成長性具有一定程度的發展空間。公司未來也看好來自前端半導體領域的成長動能，除了持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證外，也看好客戶未來在先進製程的產能利用率逐步提升，期待半導體靶材產品逐漸放量。