愛立信：2023年底全球5G用戶將突破15億

愛立信近期公布《愛立信行動趨勢報告》顯示，全球各地區5G行動用戶數穩定成長，繼2022年底突破10億大關，預計2023年底全球用戶數將達到15億。

愛立信指出，儘管全球整體經濟放緩，且部分市場存在地緣政治挑戰，最新《愛立信行動趨勢報告》顯示，全球電信商仍持續投資5G，在2022年10月推出5G服務後，印度正以「數位印度」計畫下展開超大規模的網路部署。東北亞地區由於早期展開5G部署即投入大量資源，並以完整的產業生態系推動多元服務，使東北亞5G人口覆蓋率和滲透率於全球處於領先地位。

報告指出，除了快速成長的印度地區，北美地區的5G用戶數成長速度亦超出先前預測，截至2022年底，該地區的5G滲透率已達41%，居全球首位，報告也顯示全球前20個5G市場的電信商收入持續增長。

愛立信執行副總裁兼網路業務領域負責人Fredrik Jejdling表示，全球5G用戶數已超過10億，為全球前20名5G市場的電信商收入帶來正向影響。5G用戶數的增加與服務收入之間存在密切的關係。過去兩年中，前20名市場透過推出5G服務，帶來了7%的收入增長，顯示5G的價值正在日益增加，用戶和電信商也都能從中受益。

愛立信指出，本期行動趨勢報告對東北亞地區的5G發展狀況進行了深度解析。中國市場著重5G的大規模部署，目前行動用戶中有超過三分之一是5G用戶。

此外，中國市場在5G商用服務推出的第二年即升級到獨立組網（SA）。目前，超過95%的5G流量由5G SA技術承載，並透過先進的SA技術實現網路切片等差異化服務。

南韓則是全球第一個推出5G商用服務的市場之一（2019年），截至2023年2月底，韓國的5G用戶滲透率達37%，5G用戶產生的流量占行動數據總流量的78%。南韓在服務創新方面也處於領先地位，提供包括AR和VR應用在內的元宇宙相關服務套裝方案，並利用人工智慧、資料中心和雲端計算拓展企業市場。

台灣愛立信總經理周大企表示，東北亞匯集5G生態系統各個領域的重要參與者，包括優秀的電信商、行動基礎建設供應商、晶片製造商、終端供應商等，加上早期部署，在全球5G發展居於領先地位。隨著5G網路持續演進，東北亞的主要市場也紛紛展開5G獨立組網的部署。目前愛立信已參與了全球接近七成的獨立組網部署，將持續以領先技術協助電信商邁向下一階段，以獨立組網賦能多元連網服務。

目前，全球約有240家電信商推出5G商用服務，約有35家部署或推出5G獨立組網。電信商為個人用戶推出的最常見的5G服務包括增強型行動寬頻（eMBB）、無線固網接入（FWA）、遊戲以及培訓、教育等奠基於AR/VR的服務。

報告也顯示，5G正在持續推動行動服務方案的創新。全球有越來越多的電信商提供包含各種流行娛樂服務的方案，如電視、音樂串流媒體或雲端遊戲平臺等，其中約58%的5G電信商也以各種不同的形式提供此類綑綁套裝方案。

目前，有100多家電信商（包括約40%的FWA電信商）提供基於5G的FWA服務。