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馬斯克為何突然關心台灣網路？ 專家揭原因：怪不得他總悲觀看兩岸關係

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 路透
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 路透

馬斯克呼籲台灣，如果兩岸發生不樂見的情況，14條連結全球的海底電纜很容易成為被攻擊的目標。

這麼一來，網路就會受到癱瘓。例如無法上FB、也無法上抖音、IG。

我才納悶這位大富豪怎麼突然這麼關心台灣的網路，原來是旗下提供衛星網路服務的SpaceX，與台灣的談判「卡關」了

原因是我們政府要求與任何電信企業合資，本土股權必須佔有至少51%以上。換句話說，台灣必須擁有主導地位。

這很合理，畢竟台灣的衛星網路要是壟斷在一家外資企業手中，等於「被掐了脖子」。

然而這項要求使得馬斯克直接離開談判桌，因為他要的不僅僅是51%股權，而是100%。並且落下狠話，除非改變所有權規則，否則不必談了

果然是個狠人。

怪不得馬斯克看兩岸關係總是「非常悲觀」，因為樂觀就沒生意做了

值得一提的是，特斯拉在上海的超級工廠是「獨資持有」，這是外資在中國前所未見的第一例。如此禮遇，也說明為什麼馬斯克每次提到中國，總是眉開眼笑的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

馬斯克 Instagram 抖音 SpaceX 網際網路

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