超微、輝達AI晶片激戰 美超微年漲400%梁見後喜成贏家

超微（AMD）日前宣布，將推出專為生成式AI設計的晶片，可用於訓練大型語言模型，且預計今年第4季加速生產，而超微有望藉該產品挑戰輝達（Nvidia）在AI晶片市場上的龍頭地位。伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）創辦人梁見後則直言，無論二者由誰勝出，最大贏家仍是Supermicro。

隨著人工智能的熱潮席捲美國矽谷，不少握有不同AI技術的上下游大廠，都絞盡腦汁推出各種全新應用，試圖在AI伺服器市場上提早卡位。 而日前輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳搭專機在全球遊走，宣傳旗下最新AI晶片，也在各地捲起一陣AI狂熱。而超微（AMD）董事長蘇姿丰也不甘示弱，將於7/19帶著旗下怪物晶片來台辦發佈會。

超微（AMD）晶片MI300X進入成本較低、能源效率較高，採先進封裝CoWoS技術，並採用3D小晶片設計，以24個Zen 4內核高速處理；而輝達H100採用台積電（2330）4nm工藝，整合800億電晶體，在面向AI運算，還搭載Transformer Engine，供大型模擬訓練提升6倍速度。

外界也關注雙方未來上市後的銷售狀況，不過梁見後則透露，到時候無論輝達（Nvidia）、超微（AMD）誰勝出，美超微都可以從每一筆AI支出中，分得一部分利潤。且公司目前股價約為每股 240 美元。每當市場認為AI晶片的需求增加（無論是來自輝達還是其競爭對手），美超微的股價都會再上漲、市值也一再提升。

美超微至今已成立逾三十年，登記名Super Micro Computer Inc.，提供設計和製造用於「數據中心」的服務器和設備，這些零件都是製造和運行 ChatGPT 等強大的新型生成式AI工具必需的。該公司與 Nvidia Corp.、Advanced Micro Devices Inc. 和 Intel Corp.等晶片製造商合作，將產品轉變為可用系統，客戶則透過選用系統，替自己到AI應用產品，提供基礎動力。

美超微首席執行官梁見後 (Charles Liang) 表示，AI熱潮持續熱轉，並不會像泡沫這麼快就消失，事實上，他認為，這是一項正在蓬勃發展的產業，放眼整個市場仍還好保留很大的發展空間。他日前於公司總部接受訪問時透露，人們需要更多的AI晶片，還有更強大的硬體晶片、以及更多的「雲端運算」能力。