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光寶參加慕尼黑上海電子展 大秀車用光電半導體、感測解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）日前參與「2023慕尼黑上海電子展」，以車用光電半導體、感測解決方案為焦點，全面展示智慧光源/照明、光耦隔離、智能感測三大核心技術應用。光寶首度展出自主研發的獨家夜光LED號誌燈、以及與客戶共同開發的金庫人臉辨識應用。

光寶表示，此次電子展除了光寶自主研發的成果，也將完整呈現光寶近年來積極布局車用領域，致力開發具有前瞻性的車用光電半導體解決方案能力。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶長期致力於開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術。在新一代的產品開發上，以低碳設計作為研發核心，提高再生材料比例、減少材料使用、提高能源轉換效率來回應低碳永續，朝向光寶下一代產品將減碳5%的目標邁進，全方位提升碳競爭力。此次展出的夜光LED號誌燈，即為光寶獨家自主研發綠色低碳技術的實力展現。

光寶為全球第一家取得車用AEC-Q102認證的光耦領導廠商，近期又再取得車規AEC-Q101認證，符合車廠對於安全與可靠度驗證的需求。會場將展示甫通過認證、可負載1800V電壓的小型光耦合繼電器（MOSFET輸出）（LTX-7258S-TA1-A）。此項光耦繼電器採用最新第三代半導體碳化矽（SiC）材料製成，大幅增加電壓負載能力與耐用度，能解決市場對於新能源儲能系統、和電動車電池管理系統所面臨的電源技術挑戰。

光寶表示，公司長期深耕智能感測應用領域，此次展出多款先端的紅外線光學感測方案，其中包含今年與客戶合作開發的iToF（深度感測模組）方案，突破iToF系統精度，有效提升安全層級，成功導入金庫人臉識別應用。光寶本次展出的VCSEL封裝產品，主要應用於3D深度感測模組（iToF），具有高均勻性、高反應速度、極佳之散熱性等特色，為客戶提供多種視野（FoV）和封裝尺寸選擇，滿足多元應用要求。

光寶科 第三代半導體 光電

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