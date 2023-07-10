消息人士：台積電獲更多中國大陸AI晶片供應商訂單
集微網消息，據電子時報報導，儘管中美之間的緊張關系加劇，可能會導致針對中國大陸的人工智能（AI）GPU受到更多限製，但自今年第一季度以來，中國大陸的AI晶片設計公司正在擴大台積電7奈米工藝的晶片訂單。
報道稱，中國大陸半導體產業不會因為美國的限製而陷入停滯，中國大陸晶片企業仍在尋求增長方式，包括進口替代和擴大對人工智能晶片的投資。
消息人士稱，中國大陸AI HPC（高性能計算）晶片供應商並未被列入出口禁令名單，至少有數十家公司正在繼續投資，其中T-Head（阿裡平頭哥）和Sanechips（深圳中興微電子）自今年第一季度以來就擴大了對台積電7nm芯片的訂單。
報導稱，正在開發基於Arm和RISC-V架搆的晶片的平頭哥高管多次拜訪台積電，並擴大了對台積電的訂單，台積電下半年從平頭哥獲得的訂單將是上半年的兩倍。
中興微電子也是HPC領域台積電的重要客戶，今年一、二季度該公司在台積電的訂單翻了一番，成為台積電在中國大陸的三大客戶之一。
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