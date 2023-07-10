智齡科技併購雲果資訊 高齡科技品牌聯手完備大長照事業版圖

智齡科技與雲果資訊於2023年7月1日正式簽約，雲果資訊併入智齡科技。智齡科技執行長康仕仲博士表示：「雲果資訊董事長羅瑞祥、總經理朱孝偉，很早就投入高齡照護科技領域，我一直很敬佩他們二位，在市場上的經營理念及營運策略。很榮幸也很開心，雙方能達成共識攜手合作。」本次併購，整合兩家高齡科技領導品牌，累積多年的經驗和優勢，攜手提供長照機構更全面、更完整的服務，建構整合連續性照護的大長照事業。

服務機構數達1000家，整合長照一條龍系統服務

智齡科技服務超過700家機構客戶，併入雲果資訊200家客戶後，總服務客戶數達到1000家。隨著2025年，超高齡社會來臨，因應年長者不同階段的老化程度，也會有不同的照護需求。智齡科技與雲果資訊的系統整合，也從居家服務、居家復能、日照中心、護理之家、住宿型機構等，未來將延伸到提供滿足長輩從獨立生活、輔助式照護、完全照護，到臨終照護的連續性照護社區服務模式（Continuing Care Retirement Communities）。

此外，長照機構每三年評鑑一次，智齡科技也在7月正式推出「評鑑雲」關鍵性服務，協助機構快速了解評鑑標準與流程；將評鑑紙本文件資料數位化，儲存於雲端，共同編輯提高作業效能，也降低維護成本，方便精準即時的科學化管理，提升 20% 工作效率。

年成長率300%，科技布局國際市場億元營收

成立於2018的智齡科技，A輪募資新台幣1.95億元，加上今年6月剛完成的pre-B輪募資新台幣1.5億元後，總募資金額達新台幣5.2億元。提供給長照機構的解決方案，為訂購式服務SaaS（Software as a Service）軟體平台，以每床使用方式計費，智齡科技每年營業額年成長率均以300%高速成長。

智齡科技在2022年年底正式進入北美市場，三個月內即成功獲得北美25間長照機構客戶簽約青睞，年底預計達到100家簽約使用；日本市場則預計在年底正式導入。2024年海外營收預估超過一億新台幣。

智齡科技成立至今不到五年，已是台灣智慧長照龍頭。創辦人暨執行長康仕仲博士表示：「高齡科技是剛需的市場，雖然成長慢，但市場大；智齡科技不斷尋求更創新、更直覺、整合性的資訊服務方案，以符合照顧者及長照機構的需求，協助提升照護品質。」智齡科技將持續邀集對高齡健康福祉有相同願景的投資人加入B輪募資；未來也將持續與優秀的長照及跨領域夥伴，擴大規模一同打造智慧照顧生態圈。