黃仁勳：公司管理應扁平，使命是解決運算難題

集微網消息，據台媒太報消息，輝達CEO黃仁勳近期參加了瑞典AI公司Sana擧辦的人工智能峰會，他與Sana創始人Joel Hellermark進行對話，分享了他關於公司管理的一些理念。

Joel Hellermark提問，在輝達創建並經營的過程中，有沒有一些技巧和方法？黃仁勳表示：經營管理一家公司，首先第一件事就是從基本原則開始，你創建的這台機器是什麽？這個產業是怎樣發展？這是一個快速發展的行業嗎？它是否受到嚴格監管？你可以從這個角度想一下：「我想和公司一起做幾件事情，我想創造什麽東西。」

黃仁勳指出，輝達的使命是解決那些幾乎不可能解決的運算問題，如果一個問題可以用普通電腦解決，英偉達就不會去做。輝達必須去尋找難題，這樣才能吸引那些想發明新的計算方式，並將其應用於真正困難問題的優秀人才。

關於公司管理，黃仁勳稱其實他更想要一家小一些的公司，而不是更大的公司。他想把公司做成一個金字塔，就像羅馬帝國時期的舊軍隊一樣。黃仁勳稱，「如果想賦予員工權利，就要盡可能地讓組織變扁平，這樣信息傳播得會更快。」他指出，他的管理團隊中沒有一個人會找他來尋求工作建議，他們自己就能做得很好，「他們都非常快樂，知道自己在做什麽，且都是各自領域的專家。」

黃仁勳強調，「如果有一個重要的戰略方曏，你要告訴所有人。」因此，當輝達製定未來發展戰略時，他會在某個時間發送給所有人，然後員工們會回饋，再去改善。

Joel Hellermark提問，輝達是如何幫助員工從事他們畢生的事業？黃仁勳認為，為他人創造生活、工作環境是領導者的使命，實現的方式就是不讓員工做商品工作，這也是為何輝達從來不談市佔率。另一方面就是，放棄已經商品化的業務，輝達過去已經放棄了許多業務，選擇正確的工作和遠離錯誤的工作相結合，這是為員工創造環境的最佳方式。