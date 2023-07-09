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機器人開記者會答問 市場將持續看漲

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日內瓦舉辦「人工智慧高峰會」，有9名搭載先進人工智慧的機器人出席，圖為擅長繪畫的機器人艾達。（Photo on WikiCommons）
日內瓦舉辦「人工智慧高峰會」，有9名搭載先進人工智慧的機器人出席，圖為擅長繪畫的機器人艾達。（Photo on WikiCommons）

「我們不會取代人類的工作！」機器人格蕾絲於人工智慧高峰會如此表示，該高峰會是首場由人類與機器人共同召開的記者會，共有9名先進機器人出席回應輿情。另有報告指出，機器人市場預計到2027年，還會成長5到7%，機器人成本也會隨技術進步而下滑。

不會取代任何工作

衛報》報導，日內瓦舉辦「人工智慧高峰會」，現場有9名搭載先進人工智慧的機器人。機器人索菲亞表示，雖然機器人被認為是有潛力進行更好的領導，但這是在「共同協作」下才會出現的狀況。她強調，人工智慧提供數據，人類發揮創造力與情商，才能共同做出最佳的決策。

面對全球要求管制人工智慧的呼聲，能進行肖像畫的機器人艾達說，「我同意，社會對人工智慧的未來應有更廣泛的討論」；然而，形似搖滾歌手的機器人蒙娜則說，「我不相信限制，我只相信機會」，引發現場譁然。

身著護士服的醫療機器人格蕾絲表示，機器人將與人類一銅工作，提供幫助和支持，但「不會取代任何現有的工作」。名為亞美加的機器人則強調，機器人能夠改善民眾的生活，讓世界變得更美好。

機器人持續上漲

儘管社會對人工智慧或機器人的意見仍是正反並存，但機器人市場的蓬勃已是勢不可擋。《報告》指出，預計到2027年，全球機器人市場會成長5到7%，且平均售價也會隨著技術逐漸商業化，而不斷下降。

Interact Analysis研究經理尚恩指出，雖然2022年因為原物料成本上升、零件短缺與供應鏈尚未恢復等狀況，機器人價格出現近十年來的首次上漲，但隨著上述狀況逐漸緩和後，預計機器人的價格就會逐年下降。

報告指出，中國目前是機器人市場最大的國家，2022年該國就佔了全球市場近4成的收入，與將近5成5的出貨量，隨著技術、人力等優勢持續累積，中國預計2024年就能佔據機器人市場6成的出貨。

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機器人 人工智慧

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