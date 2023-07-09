台美財報月熱灶 科技大廠釋產業風向

台、美科技財報與法說會緊鑼密鼓登場，台灣鏡頭之王大立光預計本周四（十三日）舉行法說會，為接下來至月底的重量級科技股企業財報揭開序幕，包括智慧手機龍頭蘋果、電動車廠特斯拉、晶片廠高通接力上陣，也為智慧手機、人工智慧（ＡＩ）、電動車、網路、電商及半導體產業，釋出更清晰的第三季、第四季景氣風向球。

按照排程，與台股連動密切的大型科技股由特斯拉、網飛打頭陣，接下來到月底前陸續有半導體大廠德州儀器（TI）、網路巨擘微軟、Alphabet（谷歌母公司）、Meta（臉書母公司）、晶片廠高通、蘋果、電子商務龍頭亞馬遜、半導體大廠英特爾接棒。

蘋果市值突破三兆美元，進入第三季後，市場開始押注九月新品發表會，且普遍對「iPhone 15的迷你超級周期」保持樂觀，法人看好可望進一步激勵台積電、大立光、華通、台光電、穩懋等蘋概股表現。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，也是iPhone鏡頭主力供應商，釋出的展望為全球手機市場榮枯風向球，由於目前正值iPhone新機備貨旺季，外界預期新機拉貨動能、全球手機庫存去化、智慧手機規格升級、新廠進展、混合鏡頭導入進度等五大議題，將是法人關注焦點。

外傳iPhone 15旗艦Pro Max機種首度採潛望式鏡頭，大立光挾技術與專利優勢，通吃iPhone15新機升級訂單，為下半年營運挹注動能。

特斯拉降價奏效帶動出貨創新高，法人也預期，電動車有機會與ＡＩ並列為台股下半年雙主流，貿聯、智伸科、胡連、健策、致伸等供應鏈後市股價動能可望持續增溫。

另一科技話題包括張忠謀九十二歲大壽將舉辦壽宴，現場預計冠蓋雲集，聯發科執行長蔡力行、宏碁執行長陳俊聖、宏達電董事長王雪紅、鴻海創辦人郭台銘都是座上賓。

另外，市值突破一千六百億美元的ＡＩ晶片廠ＡＭＤ執行長蘇姿丰十九日訪台，將參加AMD Innovation Day活動，並拜會台灣相關供應鏈，預計再創ＡＩ新話題。

數據顯示，市場預期第二季美股獲利下滑百分之八點四，直到第四季才會恢復正成長。

富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥預期，庫存調整預期第三季告一段落。