半導體U型復甦 外資調升投資評級

美國半導體產業協會及知名外資摩根士丹利近日陸續釋出樂觀訊號：摩根士丹利六日發布最新報告，分析師詹家鴻指出，景氣正處於「Ｕ型」復甦循環的底部，後續將開始走揚，因此調升對大中華區半導體類股的看法至「具吸引力」評級。

摩根士丹利指出，人工智慧（ＡＩ）將帶動半導體的長期需求，並觸動邏輯晶片下一波景氣上行循環，讓產業第四季回溫。

摩根士丹利重申看好ＡＩ半導體長期趨勢，並調升台積電獲利展望，也調高對封測大廠日月光的投資評級。

美國半導體產業協會（ＳＩＡ）六日也表示，全球五月晶片銷售較去年同期下滑百分之二十一點一，降至四○七億美元，但月增百分之一點七，為連續第三個月回升，成為晶片業景氣觸底關鍵跡象。