聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體U型復甦 外資調升投資評級

聯合報／ 編譯簡國帆黃淑玲／綜合報導

美國半導體產業協會及知名外資摩根士丹利近日陸續釋出樂觀訊號：摩根士丹利六日發布最新報告，分析師詹家鴻指出，景氣正處於「Ｕ型」復甦循環的底部，後續將開始走揚，因此調升對大中華區半導體類股的看法至「具吸引力」評級。

摩根士丹利指出，人工智慧（ＡＩ）將帶動半導體的長期需求，並觸動邏輯晶片下一波景氣上行循環，讓產業第四季回溫。

摩根士丹利重申看好ＡＩ半導體長期趨勢，並調升台積電獲利展望，也調高對封測大廠日月光的投資評級。

美國半導體產業協會（ＳＩＡ）六日也表示，全球五月晶片銷售較去年同期下滑百分之二十一點一，降至四○七億美元，但月增百分之一點七，為連續第三個月回升，成為晶片業景氣觸底關鍵跡象。

半導體 摩根 晶片

延伸閱讀

台股兩天重挫近400點 瑞銀仍樂觀上調評級至增持、續關注半導體及AI

火熱就業數據引發升息憂慮 道指大跌366點

特斯拉全自駕 CIS封測、IC設計廠衝鋒

高盛澄清 未唱空中國銀行股

相關新聞

半導體U型復甦 外資調升投資評級

美國半導體產業協會及知名外資摩根士丹利近日陸續釋出樂觀訊號：摩根士丹利六日發布最新報告，分析師詹家鴻指出，景氣正處於「Ｕ...

大摩：半導體Q4迎上升循環 台積是投資首選

摩根士丹利證券發布大中華半導體報告指出，目前產業已在U型復甦的底部，今年第4季可望開啟下一個上升循環，主要是受惠於兩大長...

全球晶片銷售連三月成長

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，全球5月晶片銷售比去年同期下滑21.1%，降至407億美元，但月成長1.7%，為連...

NAND原廠漲價求生 記憶體業注強心針

三星電子昨（7）日公布2023年第2季初步財報，因記憶體晶片產量銳減且未能抵銷價格下跌的影響，第2季獲利中位數6,000...

PC鏈回溫…得再等等

6月出口跌幅擴大，財政部昨（7）日表示，從產業界訊息來看，急單、短單情況近幾月都有，確實也有接獲廠商反應訂單不夠穩定，造...

鴻海集團旗下FII改選 鄭弘孟任董座

鴻海集團旗下重要中國大陸上市子公司工業富聯（FII）高層搬風，工業富聯昨（7）日選出新一屆董事會，原董事長李軍旗卸任，仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦