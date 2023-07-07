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可成6月營收21.2億元 月減18.4%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

機殼廠可成（2474）公布6月營收21.2億元，月減18.4%、年減3.8%。可成表示，營收下滑主要是因為組裝廠客戶進行年中盤點，為降低庫存，影響拉貨進度。

可成第2季營收68.92億元，季增94.6%、年增30.6%。累計今年上半年營收104.34億元，年減16.5%。可成說明，第2季營收較上季及去年同期明顯增加，主因供應鏈庫存持續去化、新機上市，惟終端需求尚未全面復甦，導致上半年營收較去年同期下滑。

展望未來，可成表示，考量終端需求尚未全面復甦，景氣低迷影響訂單能見度，公司當前要務，除積極爭取客戶拉貨，調整生產節奏，嚴控成本，降低呆料風險之外，將持續提升中高階產品占比，以穩定獲利。

營收 可成

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