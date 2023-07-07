可成6月營收21.2億元 月減18.4%
機殼廠可成（2474）公布6月營收21.2億元，月減18.4%、年減3.8%。可成表示，營收下滑主要是因為組裝廠客戶進行年中盤點，為降低庫存，影響拉貨進度。
可成第2季營收68.92億元，季增94.6%、年增30.6%。累計今年上半年營收104.34億元，年減16.5%。可成說明，第2季營收較上季及去年同期明顯增加，主因供應鏈庫存持續去化、新機上市，惟終端需求尚未全面復甦，導致上半年營收較去年同期下滑。
展望未來，可成表示，考量終端需求尚未全面復甦，景氣低迷影響訂單能見度，公司當前要務，除積極爭取客戶拉貨，調整生產節奏，嚴控成本，降低呆料風險之外，將持續提升中高階產品占比，以穩定獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言